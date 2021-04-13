Английские пасхальные булочки – вкусные, нежные, ароматные и воздушные. Их особенностью является нанесенный сверху белый крест, который символизирует распятие Иисуса на кресте.
Английские крестовые булочки
Для теста
- Мука - 500 г
- Молоко - 200 г
- Сахар - 60 г
- Дрожжи прессованные - 40 г
- Масло сливочное - 60 г
- Желток яичный - 2 шт.
- Соль - 1 ч. л.
- Изюм - по вкусу
Для узора
- Масло растительное - 1 ч. л.
- Молоко - 3 ст. л.
- Мука - 3 ст. л.
Для сиропа
- Сахарная пудра - 3 ст. л.
- Вода - 3 ст. л.
В теплом молоке растворить дрожжи и 1 чайную ложку сахара. Оставить на 15 минут в теплом месте, до появления пузырьков.
Читайте такжеЛучший кулич на Пасху: как приготовить нежную праздничную сдобуЗатем добавить соль, желтки и растопленное масло, размешать. Всыпать сахар.
Просеять муку, постепенно добавляя частями, замесить мягкое тесто.
Изюм промыть и залить кипятком на 15 минут, обсушить. Затем перемешать с небольшим количеством муки. Вмешать изюм в тесто, положить его в теплое место минут на 45.
Сформировать из теста колобки, оставить на 15-20 минут.
Приготовление смеси для узора. Смешать молоко, муку и растительное масло.
Переложить смесь в кулинарный мешок. С его помощью нарисовать крест на каждой булочке.
Отправить выпекать в предварительно разогретую до 200°С духовку на 20-30 минут.
Приготовление сиропа. Смешать сахар и воду, вскипятить, дождаться полного растворения сахара.
Еще горячие булочки смазать сахарным сиропом.
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