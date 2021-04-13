Такие булочки очень вкусные, румяные и нарядные.

Английские пасхальные булочки – вкусные, нежные, ароматные и воздушные. Их особенностью является нанесенный сверху белый крест, который символизирует распятие Иисуса на кресте.

Английские крестовые булочки

Для теста

Мука - 500 г

Молоко - 200 г

Сахар - 60 г

Дрожжи прессованные - 40 г

Масло сливочное - 60 г

Желток яичный - 2 шт.

Соль - 1 ч. л.

Изюм - по вкусу

Для узора

Масло растительное - 1 ч. л.

Молоко - 3 ст. л.

Мука - 3 ст. л.

Для сиропа

Сахарная пудра - 3 ст. л.

Вода - 3 ст. л.

В теплом молоке растворить дрожжи и 1 чайную ложку сахара. Оставить на 15 минут в теплом месте, до появления пузырьков.

Читайте такжеЛучший кулич на Пасху: как приготовить нежную праздничную сдобуЗатем добавить соль, желтки и растопленное масло, размешать. Всыпать сахар.

Просеять муку, постепенно добавляя частями, замесить мягкое тесто.

Изюм промыть и залить кипятком на 15 минут, обсушить. Затем перемешать с небольшим количеством муки. Вмешать изюм в тесто, положить его в теплое место минут на 45.

Сформировать из теста колобки, оставить на 15-20 минут.

Приготовление смеси для узора. Смешать молоко, муку и растительное масло.

Переложить смесь в кулинарный мешок. С его помощью нарисовать крест на каждой булочке.

Отправить выпекать в предварительно разогретую до 200°С духовку на 20-30 минут.

Приготовление сиропа. Смешать сахар и воду, вскипятить, дождаться полного растворения сахара.

Еще горячие булочки смазать сахарным сиропом.

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Автор: Алина Вишневская