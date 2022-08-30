Цветная капуста - вкусный и полезный овощ, из которого можно приготовить сытные первые блюда. Существует множество вариантов - с курицей, с говядиной, с креветками или сливками. УНИАН расскажет, как можно есть цветную капусту в супе и какое блюдо приготовить с ней на обед.
Ранее мы говорили о том, какие есть блюда из цветной капусты на сковороде.
Суп из цветной капусты с курицей и горошком
- куриное филе - 300 гр;
- вода - 1 л;
- репчатый лук - 1 шт;
- морковь - 1 шт;
- растительное масло - 3 ст.л;
- цветная капуста - 1\3 кочана;
- зеленый горошек консервированный - 250 гр;
- приправа (по вкусу) - 1-2 ч.л;
- соль, перец - по вкусу;
- плавленый сыр - 100 гр;
- петрушка - несколько веточек.
Курицу крупно нарезать, выложить в кастрюлю, залить холодной водой и варить 30 минут на среднем огне. Репчатый лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить на сковороде до золотистого цвета. Капусту разделить на соцветия и выложить в кипящий бульон. После того, как жидкость закипит, варить 5 минут, затем добавить горошек вместе с жидкостью и варить еще 5 минут.
Выложить в суп зажарку, соль и перец, перемешать. Варить 3-5 минут, снять с огня. Растворить в супе натертый плавленый сыр, тщательно перемешать блюдо. Перед подачей добавить рубленую петрушку.
Суп из цветной капусты с говядиной
- говядина - 500 гр;
- вода - 2,5 л;
- рис - 0,25 стакана;
- цветная капуста - 300 гр;
- картофель - 3 шт;
- морковь - 1 шт;
- лк - 1 шт;
- сливочное масло - 20 гр;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Говядину вымыть, нарезать порционными кусками, выложить в холодную воду и варить около 1 часа под крышкой на небольшом огне. Рис промыть, картофель очистить, вымыть, нарезать кубиками. Добавить рис и картофель к супу, варить 20 минут.
Цветную капусту разделить на соцветия, вымыть, лук и морковь очистить, лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук и морковь до готовности. Выложить зажарку в кастрюлю, туда же добавить капусту, довести до кипения, варить под крышкой 10 минут. В конце посолить и поперчить блюдо.
Суп из цветной капусты без мяса с креветками
- картофель - 4-5 шт;
- цветная капуста - 0.5 кочана;
- репчатый лук - 1 шт;
- оливковое масло - 4 ст.л;
- вода - 1 л;
- соль, перец - по вкусу;
- кайенский перец - на кончике ножа;
- сливки - 250 мл;
- сливочное масло - 4 ст.л;
- чеснок - 3 зубчика;
- петрушка - несколько веточек.
Капусту и картошку нарезать кубиками, измельчить лук. В кастрюле разогреть 100 мл оливкового масла, выложить лук и обжаривать 1 минуту. Добавить картошку и капусту, готовить до тех пор, пока лук не станет прозрачным. Влить теплую воду, посолить, поперчить и довести до кипения.
Влить сливки, варить суп под крышкой 15 минут до мягкости картофеля. На отдельной сковороде разогреть сливочное и оливковое масло, выложить креветки, посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок и петрушку. Обжаривать 3-4 минуты. Когда суп сварится, измельчить его блендером, а затем выложить креветки.