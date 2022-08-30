Как варится суп из цветной капусты с говядиной и другие вариации первых блюд - узнайте в материале УНИАН.

Цветная капуста - вкусный и полезный овощ, из которого можно приготовить сытные первые блюда. Существует множество вариантов - с курицей, с говядиной, с креветками или сливками. УНИАН расскажет, как можно есть цветную капусту в супе и какое блюдо приготовить с ней на обед.

Ранее мы говорили о том, какие есть блюда из цветной капусты на сковороде.

Суп из цветной капусты с курицей и горошком

куриное филе - 300 гр;

вода - 1 л;

репчатый лук - 1 шт;

морковь - 1 шт;

растительное масло - 3 ст.л;

цветная капуста - 1\3 кочана;

зеленый горошек консервированный - 250 гр;

приправа (по вкусу) - 1-2 ч.л;

соль, перец - по вкусу;

плавленый сыр - 100 гр;

петрушка - несколько веточек.

Курицу крупно нарезать, выложить в кастрюлю, залить холодной водой и варить 30 минут на среднем огне. Репчатый лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить на сковороде до золотистого цвета. Капусту разделить на соцветия и выложить в кипящий бульон. После того, как жидкость закипит, варить 5 минут, затем добавить горошек вместе с жидкостью и варить еще 5 минут.

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Выложить в суп зажарку, соль и перец, перемешать. Варить 3-5 минут, снять с огня. Растворить в супе натертый плавленый сыр, тщательно перемешать блюдо. Перед подачей добавить рубленую петрушку.

Суп из цветной капусты с говядиной

говядина - 500 гр;

вода - 2,5 л;

рис - 0,25 стакана;

цветная капуста - 300 гр;

картофель - 3 шт;

морковь - 1 шт;

лк - 1 шт;

сливочное масло - 20 гр;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Говядину вымыть, нарезать порционными кусками, выложить в холодную воду и варить около 1 часа под крышкой на небольшом огне. Рис промыть, картофель очистить, вымыть, нарезать кубиками. Добавить рис и картофель к супу, варить 20 минут.

Цветную капусту разделить на соцветия, вымыть, лук и морковь очистить, лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук и морковь до готовности. Выложить зажарку в кастрюлю, туда же добавить капусту, довести до кипения, варить под крышкой 10 минут. В конце посолить и поперчить блюдо.

Суп из цветной капусты без мяса с креветками

картофель - 4-5 шт;

цветная капуста - 0.5 кочана;

репчатый лук - 1 шт;

оливковое масло - 4 ст.л;

вода - 1 л;

соль, перец - по вкусу;

кайенский перец - на кончике ножа;

сливки - 250 мл;

сливочное масло - 4 ст.л;

чеснок - 3 зубчика;

петрушка - несколько веточек.

Капусту и картошку нарезать кубиками, измельчить лук. В кастрюле разогреть 100 мл оливкового масла, выложить лук и обжаривать 1 минуту. Добавить картошку и капусту, готовить до тех пор, пока лук не станет прозрачным. Влить теплую воду, посолить, поперчить и довести до кипения.

Влить сливки, варить суп под крышкой 15 минут до мягкости картофеля. На отдельной сковороде разогреть сливочное и оливковое масло, выложить креветки, посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок и петрушку. Обжаривать 3-4 минуты. Когда суп сварится, измельчить его блендером, а затем выложить креветки.

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