Рецепт супа с фрикадельками несложный и доступен любому кулинару.

Суп с фрикадельками может быть сытным или диетическим, но не может быть невкусным. Он нравится многим детям, которые не любят обычные супы. Это второе блюдо можно готовить из заранее замороженных фрикаделек, и тогда оно готовится буквально за 10 минут. УНИАН расскажет, как сварить суп с мясными или с рыбными фрикадельками.

Суп с куриными фрикадельками и рисом

Фарш куриный - 400 г.

Морковь - 1 шт.

Лук - 2 шт.

Картофель - 4 шт.

Рис - 2 ст.л.

Вода - 2 литра

Петрушка - 5 г

Укроп - 10 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Лавровый лист - 2 шт

Растительное масло - 1 ст.л.

Лук мелко порезать, морковь натереть на терке. Обжарить овощи до готовности на сковороде с растительным маслом. В кастрюлю налить воду и довести до кипения. Положить в кипяток лавровый лист, промытый рис и нарезанный кубиком картофель. Накрыть крышкой и варить на среднем огне 10 минут.

Одну из луковиц мелко порезать и добавить в фарш. Посолить и поперчить, перемешать фарш. Сформировать небольшие фрикадельки. Положить фрикадельки в суп и варить 15 минут. В конце варки посолить и поперчить суп, добавить рубленую зелень.

Во время варки в суп можно добавить любые овощи по вкусу. Также супу можно придать сливочный вкус с помощью тертых плавленых сырков.

Суп с рыбными фрикадельками рецепт

Рыбный фарш - 400 г.

Панировочные сухари - 3 ст. ложки,

Картофель - 3 шт.

Морковь - 1 шт.

Макароны - 100 г.

Лук репчатый - 0.5 шт.

Соль - по вкусу,

Лавровый лист - 2 шт.

Свежая зелень пучок.

Черный молотый перец - щепотка.

Почистить лук, морковь и картошку. Картошку нарезать крупными дольками, морковь - кольцами, лук измельчить. Выложить овощи в кипящую воду. Добавить соль, перец, лавровый лист. Варить овощной бульон на маленьком огне 15 минут.

Рыбный фарш выложить в миску и смешать с яйцом. Всыпать в фарш панировочные сухари, соль и перец. Перемешать и сформировать фрикадельки. Выложить в бульон макароны и рыбные фрикадельки. Варить всё вместе 10 минут на маленьком огне. В конце варки добавить в суп зелень. Такой суп также будет вкусным с томатной пастой.

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