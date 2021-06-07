Молочный коктейль может содержать любые добавки, которые вам нравятся.

В жаркий летний день сложно придумать напиток лучше, чем холодный молочный коктейль. Такую вкуснятину совсем несложно готовить. Для коктейля понадобится свежее молоко, фрукты или ягоды по вкусу, а также мед, варенье, мороженое или лед, а также погружной блендер. Для хорошего перемешивания молоко следует на несколько часов оставить в холодильнике перед приготовлением.

Молочный коктейль с мороженым

Молоко холодное - 300 мл.

Мороженое - 8 ст.л.

Варенье, сироп или джем по желанию - 1 ч.л.

Молоко смешать с мороженым с помощью блендера. В смесь добавить сахар или варенье по желанию. Варенье пропустить в коктейль через ситечко, чтобы отделить косточки. Ещё раз перемешать блендером до однородности.

Молочный коктейль без мороженого с клубникой

Молоко - 300 мл.

Клубника - 150 г.

Сливки 20% - 100 мл.

Взбитые сливки по вкусу.

Лед по вкусу.

Крупно нарезанную клубнику измельчит в блендере с небольшим количеством молока. Влить сливки, взбить еще раз. Залить оставшимся холодным молоком. В стакан для коктейля выложить два кубика льда и влить коктейль. По желанию украсить сверху взбитыми сливками.

Молочный коктейль с бананом и апельсином

Банан - 2 шт.

Апельсиновый сок - 200 мл.

Молоко - 300 мл.

Ванильное мороженое - 150 мл.

Банан крупно нарезать и взбить блендером с апельсиновым соком. Отдельно смешать молоко с мороженым до однородности. Соединить две массы и ещё раз перемешать.

Молочный коктейль с кофе

Ванильное мороженое - 10 ст.л.

Какао - 1 ч.л.

Корица - щепотка.

Холодный кофе - 80 мл.

Молоко - 100 мл.

Взбитые сливки и шоколад для украшения.

Сварить чашку кофе без сахара. Блендером взбить мороженое, какао, корицу, холодный кофе и молоко. Разлить по стаканам, украсить взбитыми сливками и шоколадом.

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Автор: Екатерина Пулатова