В жаркий летний день сложно придумать напиток лучше, чем холодный молочный коктейль. Такую вкуснятину совсем несложно готовить. Для коктейля понадобится свежее молоко, фрукты или ягоды по вкусу, а также мед, варенье, мороженое или лед, а также погружной блендер. Для хорошего перемешивания молоко следует на несколько часов оставить в холодильнике перед приготовлением.
Молочный коктейль с мороженым
- Молоко холодное - 300 мл.
- Мороженое - 8 ст.л.
- Варенье, сироп или джем по желанию - 1 ч.л.
Молоко смешать с мороженым с помощью блендера. В смесь добавить сахар или варенье по желанию. Варенье пропустить в коктейль через ситечко, чтобы отделить косточки. Ещё раз перемешать блендером до однородности.
Молочный коктейль без мороженого с клубникой
- Молоко - 300 мл.
- Клубника - 150 г.
- Сливки 20% - 100 мл.
- Взбитые сливки по вкусу.
- Лед по вкусу.
Крупно нарезанную клубнику измельчит в блендере с небольшим количеством молока. Влить сливки, взбить еще раз. Залить оставшимся холодным молоком. В стакан для коктейля выложить два кубика льда и влить коктейль. По желанию украсить сверху взбитыми сливками.
Молочный коктейль с бананом и апельсином
- Банан - 2 шт.
- Апельсиновый сок - 200 мл.
- Молоко - 300 мл.
- Ванильное мороженое - 150 мл.
Банан крупно нарезать и взбить блендером с апельсиновым соком. Отдельно смешать молоко с мороженым до однородности. Соединить две массы и ещё раз перемешать.
Молочный коктейль с кофе
- Ванильное мороженое - 10 ст.л.
- Какао - 1 ч.л.
- Корица - щепотка.
- Холодный кофе - 80 мл.
- Молоко - 100 мл.
- Взбитые сливки и шоколад для украшения.
Сварить чашку кофе без сахара. Блендером взбить мороженое, какао, корицу, холодный кофе и молоко. Разлить по стаканам, украсить взбитыми сливками и шоколадом.
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