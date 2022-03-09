Злаковый батончик рецепт / фото ua.depositphotos.com

Овсяные батончики - сытный и вкусный перекус, который очень легко приготовить дома. Блюдо очень вариативное - можно добавлять любые орехи и фрукты по вкусу. Такие батончики имеют долгий срок хранения, что может пригодиться в военное время.

Овсяные батончики с сухофруктами

  • Овсяные хлопья – 150 г.
  • Орехи – 70 г.
  • Изюм – 40 г.
  • Бананы – 1 шт.
  • Мед – 1,5 ст. л.

Промыть и просушить изюм. Порубить орехи. Банан измельчить вилкой. Соединить овсянку с изюмом и медом. Разогреть духовку до 180 градусов. Противень застелить бумагой, смазать бумагу растительным маслом. Выложить овсяную массу на противень тонким слоем. Выпекать 20 минут и нарезать на батончики.

Овсяные батончики с клюквой и яблоком

  • Овсяные хлопья - 2 стакана.
  • Сахар - 80 г.
  • Разрыхлитель - 1,5 ч. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Корица - 0,5 ч. л.
  • Яйца - 2 шт.
  • Яблоки - 2 шт.
  • Орехи - 50 г.
  • Вяленая клюква - 50 г.

Яблоки почистить и перемолоть в пюре, вбить в пюре яйца. Отдельно смешать овсяные хлопья, сахар, соль, разрыхлитель, корицу. Залить хлопья яблочным пюре с яйцами и оставить на 20 минут. Добавить к смеси орехи и клюкву, все перемешать и положить в форму для запекания с пергаментом. Выпекать 30 минут при 180 градусах.

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