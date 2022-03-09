Овсяные батончики хорошо утоляют голод и могут храниться несколько месяцев.

Овсяные батончики - сытный и вкусный перекус, который очень легко приготовить дома. Блюдо очень вариативное - можно добавлять любые орехи и фрукты по вкусу. Такие батончики имеют долгий срок хранения, что может пригодиться в военное время.

Овсяные батончики с сухофруктами

Овсяные хлопья – 150 г.

Орехи – 70 г.

Изюм – 40 г.

Бананы – 1 шт.

Мед – 1,5 ст. л.

Промыть и просушить изюм. Порубить орехи. Банан измельчить вилкой. Соединить овсянку с изюмом и медом. Разогреть духовку до 180 градусов. Противень застелить бумагой, смазать бумагу растительным маслом. Выложить овсяную массу на противень тонким слоем. Выпекать 20 минут и нарезать на батончики.

Овсяные батончики с клюквой и яблоком

Овсяные хлопья - 2 стакана.

Сахар - 80 г.

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Корица - 0,5 ч. л.

Яйца - 2 шт.

Яблоки - 2 шт.

Орехи - 50 г.

Вяленая клюква - 50 г.

Яблоки почистить и перемолоть в пюре, вбить в пюре яйца. Отдельно смешать овсяные хлопья, сахар, соль, разрыхлитель, корицу. Залить хлопья яблочным пюре с яйцами и оставить на 20 минут. Добавить к смеси орехи и клюкву, все перемешать и положить в форму для запекания с пергаментом. Выпекать 30 минут при 180 градусах.

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