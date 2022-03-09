Овсяные батончики - сытный и вкусный перекус, который очень легко приготовить дома. Блюдо очень вариативное - можно добавлять любые орехи и фрукты по вкусу. Такие батончики имеют долгий срок хранения, что может пригодиться в военное время.
Овсяные батончики с сухофруктами
- Овсяные хлопья – 150 г.
- Орехи – 70 г.
- Изюм – 40 г.
- Бананы – 1 шт.
- Мед – 1,5 ст. л.
Промыть и просушить изюм. Порубить орехи. Банан измельчить вилкой. Соединить овсянку с изюмом и медом. Разогреть духовку до 180 градусов. Противень застелить бумагой, смазать бумагу растительным маслом. Выложить овсяную массу на противень тонким слоем. Выпекать 20 минут и нарезать на батончики.
Овсяные батончики с клюквой и яблоком
- Овсяные хлопья - 2 стакана.
- Сахар - 80 г.
- Разрыхлитель - 1,5 ч. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Корица - 0,5 ч. л.
- Яйца - 2 шт.
- Яблоки - 2 шт.
- Орехи - 50 г.
- Вяленая клюква - 50 г.
Яблоки почистить и перемолоть в пюре, вбить в пюре яйца. Отдельно смешать овсяные хлопья, сахар, соль, разрыхлитель, корицу. Залить хлопья яблочным пюре с яйцами и оставить на 20 минут. Добавить к смеси орехи и клюкву, все перемешать и положить в форму для запекания с пергаментом. Выпекать 30 минут при 180 градусах.