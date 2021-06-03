Ароматная домашняя выпечка будет превосходным угощением как для гостей, так и дополнением к чаю или кофе.

Пирог с клубникой – это очень ароматная и аппетитная выпечка.

Он получается невероятно вкусным независимо от того, какое именно тесто использовалось для его приготовления. А сочная клубничная начинка, в свою очередь, прекрасно сочетается со сметаной, йогуртом, творогом, различными кремами и со многими другими ягодами или фруктами.

Клубничный пирог

Мука пшеничная - 250 г

Масло сливочное - 50 г

Масло растительное - 50 г

Молоко - 150 мл

Сахар - 170 г

Ванильный сахар - 1 пакетик

Разрыхлитель теста - 0,5 пакетика

Яйцо - 2 шт.

Клубника - 500 г

Кокосовая стружка - 4 ст. л.

Сахарная пудра - 3 ст. л.

Взбить яйца с сахаром добела. 300 граммов клубники порезать на половинки и засыпать 2 столовыми ложками кокоса.

Читайте такжеАроматный яблочный тарт: как приготовить нежное лакомствоВо взбитые яйца добавить растопленное сливочное масло, растительное масло и влить молоко. Размешать.

Добавить муку и разрыхлитель. Все хорошо размешать и вылить в форму диаметром 26 сантиметров, смазанную маслом.

Сверху выложить половинки клубники и посыпать кокосом. Отправить в духовку на 45 минут и выпекать при температуре 180°С.

Остывший пирог сверху украсить оставшейся клубникой, порезанной пополам. Полить ее сахарной пудрой, смешанной с ложкой воды, или посыпать сахарной пудрой.

Клубничный пирог со сливочным сыром

Для теста

Мука пшеничная - 280 г

Сахар - 3/4 ст.

Масло сливочное - 110 г

Сода - 0,5 ч. л.

Разрыхлитель теста - 0,5 ч. л.

Соль - 1/4 ч. л.

Сметана (20-25% жирности) - 150 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Ванилин - щепотка

Для сырной прослойки

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар-1/4 ст.

Сыр сливочный - 230 г

Для клубничной прослойки

Сахар - 3 ст. л.

Клубника свежая - 1,5 ст.

Вода - 3 ч. л.

Крахмал кукурузный - 2 ч. л.

Для смазывания формы

Масло растительное - 1 ч. л.

Клубнику вымыть, порезать на кусочки (если крупная). Добавить к ней сахар и поставить на огонь.

Отдельно в миске смешать крахмал и воду.

Когда клубника пустит сок (после закипания варить на небольшом огне около 5 минут), добавить крахмал и варить на медленном огне.

Аккуратно помешивая, довести массу до загустения (варить примерно 2 минуты). Клубничную смесь снять с огня, дать ей остыть.

Приготовление сырной прослойки. Сливочный сыр на небольшой скорости взбить миксером до однородной массы. Добавить яйцо, снова взбить немного. Затем всыпать сахар. Снова немного взбить до получения однородной массы.

Приготовление теста. Смешать просеянную муку и сахар. Затем добавить холодное сливочное масло, порезанное на кусочки.

С помощью вилки тщательно перетереть массу до состояния крошки. Отобрать 3/4 стакана этой крошки. К оставшейся крошке добавить соду, разрыхлитель, соль и ванилин, тщательно перемешать.

В отдельной миске к сметане добавить яйцо, немного взбить массу.

Соединить мучную смесь со сметанной. Перемешать с помощью ложки.

Смазать маслом разъемную круглую форму, выложить тесто, сформировав бортики. На тесто выложить сырную прослойку. Сверху аккуратно ложкой выложить остывшую клубничную массу. Посыпать пирог отложенной крошкой.

Отправить пирог в предварительно разогретую до 180°С духовку примерно на 50-55 минут. Готовый пирог достать из формы и охлаждать на решетке.

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Автор: Иван Бойко