Такое печенье хорошо сочетается с чаем или кофе.

Домашнее печенье с орехами очень вкусное. Готовить его можно практически из любого теста. Различные виды орехов можно либо измельчить в тесто, либо украсить ими печенье. Пикантности же выпечке придадут ароматные специи: куркума, корица, мята, цедра.

Печенье с орехами и изюмом

Мука - 200-250 г

Масло сливочное - 90 г

Яйца - 1 шт.

Соль - 1 щепотка

Сахар - 2-3 ст. л.

Сода - 1 щепотка

Грецкие орехи - 50 г

Изюм - 30 г

В миску вбить куриное яйцо, добавить соль, масло сливочное и сахар.

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Добавить орехи и изюм. Всыпать муку. Затем добавить соду. Замесить тесто.

Влажными руками сформировать печенье. Выложить его на противень.

Положить его в разогретую до 190°С духовку и выпекать в течение 20-25 минут.

Шоколадное печенье с арахисом

Мука - 260 г

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 200 г

Яйца - 2 шт.

Какао-порошок - 40 г

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Арахис - 100 г

Молочный шоколад - 60 г

Ириски - 100 г

Ириски нарезать кубиком. Молочный шоколад порубить на небольшие кусочки.

Сливочное масло растопить, добавить сахар и перемешать.

Вбить яйца и тщательно размешать.

Просеять в миску муку, какао-порошок и разрыхлитель. Размешать все до однородности.

Добавить ириски, арахис и шоколад. Перемешать.

Из теста сформировать шарики и расплющить их в лепешку. Отправить печенье в духовку и выпекать при температуре 180°С примерно 12-15 минут.

Белковое печенье с орехами

Яйца (только белки) - 2 шт.

Сахарная пудра (сахар) - 110 г

Орехи - 120 г

Шоколад - 50 г

Ванилин - 1 г

Обжаренные и очищенные орехи мелко нарезать или измельчить на мелкие кусочки.

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Отделить белки от желтков. Взбить белки до получения легкой и воздушной массы.

Постепенно добавляя сахар, продолжать взбивать до твердых пиков, чтобы белки не выливаться из емкости. В общем взбивать массу нужно 7-10 минут.

Добавить орехи и шоколад. Аккуратно размешать до получения воздушного теста.

Выложить массу ложкой на противень с пергаментом. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 5 минут. Выключить духовку и оставить печенье внутри на 2 часа, в течение этого времени не открывая ее.

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Автор: УНИАН