Домашнее печенье с орехами очень вкусное. Готовить его можно практически из любого теста. Различные виды орехов можно либо измельчить в тесто, либо украсить ими печенье. Пикантности же выпечке придадут ароматные специи: куркума, корица, мята, цедра.
Печенье с орехами и изюмом
- Мука - 200-250 г
- Масло сливочное - 90 г
- Яйца - 1 шт.
- Соль - 1 щепотка
- Сахар - 2-3 ст. л.
- Сода - 1 щепотка
- Грецкие орехи - 50 г
- Изюм - 30 г
В миску вбить куриное яйцо, добавить соль, масло сливочное и сахар.
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Добавить орехи и изюм. Всыпать муку. Затем добавить соду. Замесить тесто.
Влажными руками сформировать печенье. Выложить его на противень.
Положить его в разогретую до 190°С духовку и выпекать в течение 20-25 минут.
Шоколадное печенье с арахисом
- Мука - 260 г
- Сливочное масло - 100 г
- Сахар - 200 г
- Яйца - 2 шт.
- Какао-порошок - 40 г
- Разрыхлитель - 2 ч. л.
- Арахис - 100 г
- Молочный шоколад - 60 г
- Ириски - 100 г
Ириски нарезать кубиком. Молочный шоколад порубить на небольшие кусочки.
Сливочное масло растопить, добавить сахар и перемешать.
Вбить яйца и тщательно размешать.
Просеять в миску муку, какао-порошок и разрыхлитель. Размешать все до однородности.
Добавить ириски, арахис и шоколад. Перемешать.
Из теста сформировать шарики и расплющить их в лепешку. Отправить печенье в духовку и выпекать при температуре 180°С примерно 12-15 минут.
Белковое печенье с орехами
- Яйца (только белки) - 2 шт.
- Сахарная пудра (сахар) - 110 г
- Орехи - 120 г
- Шоколад - 50 г
- Ванилин - 1 г
Обжаренные и очищенные орехи мелко нарезать или измельчить на мелкие кусочки.
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Отделить белки от желтков. Взбить белки до получения легкой и воздушной массы.
Постепенно добавляя сахар, продолжать взбивать до твердых пиков, чтобы белки не выливаться из емкости. В общем взбивать массу нужно 7-10 минут.
Добавить орехи и шоколад. Аккуратно размешать до получения воздушного теста.
Выложить массу ложкой на противень с пергаментом. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 5 минут. Выключить духовку и оставить печенье внутри на 2 часа, в течение этого времени не открывая ее.
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