Очень вкусное мраморное печенье как в кондитерских готовится удивительно просто.

Нежное и красивое мраморное печенье продается во многих кондитерских, однако легко готовится в домашних условиях. Это лакомство гарантированно понравится всем любителям сладкого. Своё название оно получило за необычный внешний вид - белую посыпку с глубокими трещинками, похожими на мрамор.

Мраморное шоколадное печенье

Ингредиенты:

мука - 120 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 200 г;

какао-порошок - 60 г;

сливочное масло - 50 г;

разрыхлитель для теста - 5 г;

сахарная пудра - 50 г.

Яйца взбейте с сахаром до появления пены. Масло растопите в микроволновке или на водяной бане, влейте в яичную смесь. Отдельно смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель для теста и какао.

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Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую. Перемешайте тесто миксером или венчиком до однородности - в нем не должно быть комочков. По желанию добавьте апельсиновую цедру. Емкость с тестом накройте пленкой и поставьте в холодильник на 3 часа, чтобы оно затвердело.

Затем включите духовку разогреваться до 200°. Скатайте шарики из теста и полностью обваляйте в сахарной пудре. Выложите на противень с пергаментом. Запекайте шоколадное мраморное печенье примерно 10 минут, пока на поверхности не появятся трещинки.

Мраморное лимонное печенье

Ингредиенты:

мука - 250 г;

яйца - 2 шт.;

лимон - 2 шт.;

сливочное масло - 85 г;

сахар 150 г;

разрыхлитель для теста - 2 чайн. л.;

сахарная пудра - 50 г.

С двух лимонов снимите цедру и мелко порубите. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Взбейте яйца с сахаром, растопленным маслом и цедрой. Выдавите 2 столовые ложки лимонного сока и также добавьте в смесь.

Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно всыпьте к жидкой основе. Перемешайте тесто до однородности, чтобы не было комочков. Заверните в пленку и уберите в холодильник минимум на час.

Мокрыми руками из теста сделайте одинаковые шарики. Если готовите мраморное печенье с начинкой, то в каждый шарик положите наполнитель. Обваляйте изделия в сахарной пудре и выложите на противень с пергаментом. Запекайте 15-20 минут при 200°.

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