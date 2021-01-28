Это невероятное молочное лакомство, коржи для которого готовятся на сгущенном молоке.

Торт "Молочная девушка" - очень вкусный, воздушный, просто тает во рту. Его название звучит необычно и вызывает непонимание. Дело в том, что рецепт зародился в Германии, а коржи для торта готовятся на основе сгущенного молока Milch Mädchen, что в переводе означает "молочная девушка".

Торт "Молочная девушка"

Для теста

Сгущенное молоко - 380 г

Яйца куриные - 2 шт.

Мука - 160 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Ванилин - на кончике ножа

Для крема

Сливочный творожный сыр - 300 г

Сливки 33-35% - 400 г

Сахарная пудра - 70 г

Для украшения

Малина (по желанию)

Белый шоколад

Первым делом включить духовку, чтобы нагрелась до 180°С.

Приготовление теста. Разбить яйца в миску. Вылить к ним банку сгущенки. Добавить ванилин и взбить все миксером.

Читайте такжеНежно-воздушные пирожные "Соффиони": как приготовить необычный десертПросеять в отдельную миску муку с разрыхлителем.

Всыпать половину муки в яично-молочную массу, взбить на низких оборотах. То же самое сделать со второй частью муки. Готовое тесто для коржей по консистенции будет, как густая сметана.

Для формирования коржей можно использовать кондитерское разъемное кольцо. А выпекать их удобно на силиконовом коврике. Если его нет, то подойдет пергаментная бумага. Выложить по 2 ложки теста внутри кольца, затем его убрать.

Отправить противень в разогретую духовку. Для выпечки коржей достаточно буквально 5 минут. Как только они подрумянятся, вынуть противень и снять с него коврик с коржами. Испечь таким образом все коржи.

Приготовление крема. Сливочный сыр выложить в миску. Всыпать сахарную пудру и взбить.

Вылить в другую емкость хорошо охлажденные сливки, взбить до состояния крема. Переложить взбитые сливки в сливочный сыр и взбивать до объединения.

Собираем торт. На тарелку или другую подставку выложить каплю крема, чтобы нижний слой не "ездил" по ней. Щедро промазать коржи кремом. Обмазать им сверху и по бокам. Отправить торт в холодильник, чтобы коржи пропитались кремом.

Достав торт, выложить на верхний слой остатки крема (если они есть) и выровнять его со всех сторон. Украсить торт натертым белым шоколадом и малиной.

Торт "Молочная девушка" с йогуртовым кремом

Для теста

Пшеничная мука - 160 г

Сгущенное молоко - 400 г

Яйца - 2 шт.

Разрыхлитель - 8 г

Для крема

Сливки жирные - 500 мл

Вареная сгущенка - 1 ст. л.

Йогурт - 200 мл

Сахарная пудра - по вкусу

Приготовление теста. В чашу для замешивания теста вбить яйца и влить сгущенку, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать до однородности.

Выпекать лучше на силиконовом коврике или на специальной бумаге. Нарисовать на них круги нужного диаметра или для формирования коржей можно использовать кондитерское кольцо. Для одного коржа хватает двух столовых ложек теста.

Выпекать коржи при 180°С в течение 9 минут, коржи должны немного зарумяниться.

Снять горячие коржи с бумаги или силиконового коврика. Верх у коржей липкий, поэтому их друг на друга не складывать, а просто разложить рядом.

Приготовление крема. В холодные жирные сливки добавить вареную сгущенку и взбить до плотных пиков. К сбитым сливкам добавить йогурт и сахарную пудру, перемешать все до однородного состояния.

Собрать торт, смазывая коржи между собой кремом. Выровнять остатками крема и присыпать кокосовой стружкой. Оставить пропитаться на несколько часов, а лучше на ночь.

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Автор: УНИАН