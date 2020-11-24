Вкусный торт по простому рецепту пригодится вдруг вот-вот должны появиться гости или же хочется побаловать себя и родных чем-то сладеньким. А если красиво его украсить свежими или консервированными фруктами или шоколадом, то обычное чаепитие превратится в настоящий праздник.
Торт "Минутка"
- Мука - 1,5 ст.
- Яйца - 2 шт.
- Сметана - 1 ст.
- Сахар - 1 ст.
- Сода - 0,5 ч. л.
Для крема
- Сметана
- Сахар
Смешать стакан сахара и со стаканом сметаны. Добавить яйца и взбить массу до образования пены.
Читайте такжеРумяные творожные пончики: как приготовить аппетитное лакомствоМуку просеять и смешать с содой. Всыпать муку в сметанную массу, замесить однородное по консистенции тесто.
Аккуратно переложить тесто в форму для выпечки и отправить ее в разогретую до 200-250°С духовку. Уже через 10-15 минут можно проверить, готов ли корж, проткнув его спичкой. Если тот окажется сухим, вынуть форму из духовки и дать коржу немного остыть.
Разрезать корж на несколько слоев и каждый смазать взбитой с сахаром сметаной. Готовый тортик посыпать тертым шоколадом или орехами.
Торт "День и ночь"
Для теста
- Мука - 0,5 ст.
- Маргарин - 100 г
- Яйца - 1 шт.
- Манная крупа - 0,5 ст.
- Кефир - 0,5 ст.
- Сахар - 0,5 ст.
- Какао - 2 ст. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
Для крема
- Сметана
- Сахар
Влить в манную крупу кефир, размешать и отставить на 20 минут, чтобы манка набухла. Растопить в микроволновой печи, в высокой форме для выпечки, маргарин. Всыпать сахар, размешать до однородности. Вбить яйцо и добавить манку с кефиром, перемешать.
Всыпать просеянную муку и разрыхлитель. Размешать.
Разделить тесто на две равные части. Одну часть теста смешать с какао. Вылить светлое тесто в форму, где растапливался маргарин. Отправить в микроволновую печь на 6 минут и готовить при мощности 600 Вт. Форму с тестом при выпекании не накрывать.
Готовый корж перевернуть на блюдо и разрезать на две части.
Выпечь темный корж и также разрезать его на две части.
Приготовить крем, смешав сметану с сахаром. Выложить на блюдо коржи, чередуя белые с темными и смазать каждый кремом. Готовый торт украсить тертым шоколадом или присыпать какао-порошком.
Быстрый бисквитный торт
- Мука - 160 г
- Яйца - 4 шт.
- Сахар - 200 г (+ 0,2 стакана для пропитки и 4 ст. д. для глазури)
- Сода - 1 ч. л.
- Сметана - 200 г
- Какао - 2 ст. л.
- Молоко - 3 ст. л.
- Масло сливочное - 50 г
- Банан - 1 шт.
Вбить в миску яйца. Засыпать стакан сахара и взбивать массу миксером до густой пены. Добавить соду, погашенную уксусом. Постепенно засыпать муку и вымесить тесто.
Читайте такжеСливочно-фруктовый торт "кудрявый пинчер": как приготовить невероятное лакомствоФорму для запекания смазать маслом. Вливаем тесто и отправить в теплую духовку, чтобы тесто немного поднялось. Затем выпекать 15-20 минут при температуре 180°С.
Приготовление пропитки для бисквита. Взбить сметану с сахаром.
Готовый бисквит слегка остудить, затем разрезать ножом пополам. Обильно смазать обе части бисквита пропиткой. Оставить на 15 минут.
Приготовление глазури. Смешать какао с сахаром, молоком и маслом. Проварить массу на медленном огне 10 минут, постоянно помешивая.
Соединить половинки бисквита и полить верхушку глазурью. Положить торт в холодильник для застывания на 30 минут. Готовый десерт украсить ломтиками банана.
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