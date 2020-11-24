Хороший торт вполне можно приготовить дома довольно быстро.

Вкусный торт по простому рецепту пригодится вдруг вот-вот должны появиться гости или же хочется побаловать себя и родных чем-то сладеньким. А если красиво его украсить свежими или консервированными фруктами или шоколадом, то обычное чаепитие превратится в настоящий праздник.

Торт "Минутка"

Мука - 1,5 ст.

Яйца - 2 шт.

Сметана - 1 ст.

Сахар - 1 ст.

Сода - 0,5 ч. л.

Для крема

Сметана

Сахар

Смешать стакан сахара и со стаканом сметаны. Добавить яйца и взбить массу до образования пены.

Читайте такжеРумяные творожные пончики: как приготовить аппетитное лакомствоМуку просеять и смешать с содой. Всыпать муку в сметанную массу, замесить однородное по консистенции тесто.

Аккуратно переложить тесто в форму для выпечки и отправить ее в разогретую до 200-250°С духовку. Уже через 10-15 минут можно проверить, готов ли корж, проткнув его спичкой. Если тот окажется сухим, вынуть форму из духовки и дать коржу немного остыть.

Разрезать корж на несколько слоев и каждый смазать взбитой с сахаром сметаной. Готовый тортик посыпать тертым шоколадом или орехами.

Торт "День и ночь"

Для теста

Мука - 0,5 ст.

Маргарин - 100 г

Яйца - 1 шт.

Манная крупа - 0,5 ст.

Кефир - 0,5 ст.

Сахар - 0,5 ст.

Какао - 2 ст. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Для крема

Сметана

Сахар

Влить в манную крупу кефир, размешать и отставить на 20 минут, чтобы манка набухла. Растопить в микроволновой печи, в высокой форме для выпечки, маргарин. Всыпать сахар, размешать до однородности. Вбить яйцо и добавить манку с кефиром, перемешать.

Всыпать просеянную муку и разрыхлитель. Размешать.

Разделить тесто на две равные части. Одну часть теста смешать с какао. Вылить светлое тесто в форму, где растапливался маргарин. Отправить в микроволновую печь на 6 минут и готовить при мощности 600 Вт. Форму с тестом при выпекании не накрывать.

Готовый корж перевернуть на блюдо и разрезать на две части.

Выпечь темный корж и также разрезать его на две части.

Приготовить крем, смешав сметану с сахаром. Выложить на блюдо коржи, чередуя белые с темными и смазать каждый кремом. Готовый торт украсить тертым шоколадом или присыпать какао-порошком.

Быстрый бисквитный торт

Мука - 160 г

Яйца - 4 шт.

Сахар - 200 г (+ 0,2 стакана для пропитки и 4 ст. д. для глазури)

Сода - 1 ч. л.

Сметана - 200 г

Какао - 2 ст. л.

Молоко - 3 ст. л.

Масло сливочное - 50 г

Банан - 1 шт.

Вбить в миску яйца. Засыпать стакан сахара и взбивать массу миксером до густой пены. Добавить соду, погашенную уксусом. Постепенно засыпать муку и вымесить тесто.

Читайте такжеСливочно-фруктовый торт "кудрявый пинчер": как приготовить невероятное лакомствоФорму для запекания смазать маслом. Вливаем тесто и отправить в теплую духовку, чтобы тесто немного поднялось. Затем выпекать 15-20 минут при температуре 180°С.

Приготовление пропитки для бисквита. Взбить сметану с сахаром.

Готовый бисквит слегка остудить, затем разрезать ножом пополам. Обильно смазать обе части бисквита пропиткой. Оставить на 15 минут.

Приготовление глазури. Смешать какао с сахаром, молоком и маслом. Проварить массу на медленном огне 10 минут, постоянно помешивая.

Соединить половинки бисквита и полить верхушку глазурью. Положить торт в холодильник для застывания на 30 минут. Готовый десерт украсить ломтиками банана.

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Автор: УНИАН