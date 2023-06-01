Успейте приготовить клубничный торт без выпечки, пока не закончился сезон клубники.

В Украине начался сезон клубники, и сладкоежки готовят разные сладости из ароматной ягоды. Предлагаем вам приготовить простой в приготовлении и легкий для желудка клубничный торт без выпечки. Основа для него делается из печенья, а середина - из застывшего йогурта и свежих ягод. Муссовый клубничный торт понравится всей семье и не вреден для фигуры.

Йогуртовый клубничный торт без выпечки

Для приготовления десерта берите свежую клубнику - замороженная не подойдет.

клубника - 0,5 кг;

клубничный йогурт - 1 л;

печенье - 500 г;

молоко - 50-80 мл;

сливочное масло - 150 г;

желатин - 30 г;

мята для украшения.

Печенье измельчите скалкой или блендером. Масло растопите на паровой бане или в микроволновке. Смешайте измельченное печенье с растопленным маслом и несколькими ложками молока, пока оно не приобретет консистенцию теста. Выложите массу на дно формы для торта и поставьте в холодильник для застывания.

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Если за час основа для торта не застынет (такое бывает), то поставьте её в разогретую до 190° духовку на 10 минут. На основу для клубничного торта с печеньем выложите слой целых ягод.

Желатин замочите в 180 мл воды и оставьте до набухания. Затем смесь поставьте на огонь и нагрейте, чтобы желатин полностью растворился (не кипятите). В отдельную емкость вылейте йогурт и вмешайте в него воду с желатином. Крем для торта должен быть достаточно сладкий, но по желанию можно добавить немного сахара.

Залейте основу с клубникой йогуртовой смесью и поставьте йогуртовый торт с клубникой в холодильник на 6-8 часов. Готовый десерт можно украсить остатками клубники и веточками мяты.

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