Подавать такие вареники можно горячими, посыпав жареным луком или хрустящими шкварками.

Вареники с капустой делаются из пресного теста. Для начинки обычно используется белокочанная капуста в свежем и квашеном виде.

Вареники со свежей капустой

Для теста

Мука - 2-2, 5 ст.

Вода - 0,5 ст.

Яйцо куриное - 1 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Для начинки

Капуста белокочанная - 250 г

Лук репчатый - 60 г

Морковь - 50 г

Томатная паста - 1 ст. л.

Соль, черный перец - по вкусу

Растительное масло - 2 ст. л.

Для зажарки

Сало соленое - 150 г

Лук репчатый - 60 г

В миску влить воду комнатной температуры. Добавить соль, влить пару ложек растительного масла.

Читайте такжеПухлые и нежные вареники с картошкой: как приготовить невероятную вкуснятинуВсыпать половину порции просеянной пшеничной муки. Перемешать тесто и вбить куриное яйцо комнатной температуры. Перемешать ингредиенты.

Далее следует понемногу всыпать оставшуюся муку и замесить тесто. Оно должно быть тугим, но при надавливании становиться слегка мягким. Оставить тесто под полотенцем на 15 минут.

Приготовление начинки. Нашинковать капусту тонкими полосками. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке.

Налить в сковороду пару ложек масла, разогреть, всыпать капусту с луком и морковью. Обжаривать 5-6 минут, помешивая.

Добавить томатную пасту, посолить и поперчить. Тушить на медленном огне 7-10 минут. Можно сковороду прикрыть крышкой. Готовую начинку остудить.

Разделить тесто на 7-8 шариков. Каждую тонко раскатать на припыленной мукой поверхности.

Выложить на тесто чайную ложку начинки. Защипнуть края вареников.

Оставшийся лук нарезать кубиками, так же нарезать сало. Выложить в сковороду сало, жарить на среднем огне, чтобы вытопить жир. Затем добавить лук и обжаривать еще 2-3 минуты.

В кипящую подсоленную воду опустить вареники и варить 3-4 минуты, пока не всплывут. Готовые вареники выложить в глубокую посуду и присыпать жареным салом с луком.

Вареники с квашеной капустой

Для теста

Мука - 3 ст.

Вода - 250 мл

Соль - 1 ч. л.

Растительное масло - 1 ст. л.

Куриные яйца - 1 шт.

Для начинки

Капуста квашеная - 500 г

Лук репчатый - 1 шт.

Для зажарки

Растительное масло - 2 ст. л.

Лук репчатый - 2 шт.

Соединить муку, соль, куриное яйцо и воду. Замесить однородное, гладкое тесто для вареников. Накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут.

Обжарить лук до золотистого цвета. Добавить капусту и тушить еще 20-30 минут под крышкой.

Для зажарки в готовые вареники следует отдельно обжарить 2 луковицы.

Тесто поделить на части, скатать из них колбаски и нарезать их на равные кусочки. Раскатать кусочки в тонкие лепешки, выложить в центр каждой немного начинки и защипнуть края.

Варить их в подсоленной воде до готовности (после того, как всплывут, еще пару минут).

Выложить готовые вареники на тарелку, сверху полить зажаркой.

Вареники с капустой и грибами

Для теста

Мука пшеничная - 3 ст.

Вода - 0,5 ст.

Соль - щепотка

Для начинки

Капуста белокочанная - 1 кг

Грибы - 300 г

Лук репчатый - 2-3 шт.

Морковь - 1 шт.

Томатная паста - 0,5 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 1 ч. л.

Перец черный - по вкусу

Петрушка (зелень) - пучок

Растительное масло - 2 ст. л.

Из муки, воды и соли замесить тесто средней густоты, раскатать его в тонкий пласт. Разрезать пласт на квадраты размером 5 x5 см, или можно вырезать круги тонким стаканом.

Читайте такжеПитательная кукурузная каша: рецепты вкусного и сытного блюдаПриготовление начинки. Капусту нашинковать, лук и морковь измельчить. Выложить на сковородку с высокими бортиками, предварительно разогретую с маслом.

Добавить порезанные соломкой грибы, томатную пасту, соль, перец и сахар. Тушить 20 минут. Переложить на блюдо, охладить, добавить измельченную зелень.

Выложить чайную ложку начинку в центр квадратов (кругов). Слепить вареники, стараясь делать места соединений не толще остального теста.

Варить их в большом количестве кипящей, подсоленной воды 5 минут.

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Автор: УНИАН