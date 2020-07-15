Нежные и воздушные сырники: как приготовить лакомство в духовке

Такие сырными будут более полезными, чем жаренные на масле в сковороде.

Сырники – невероятно вкусные, нежные и ароматные. Это отличное блюдо для всей семьи к завтраку или к приходу гостей.

Ингредиенты для сырников в духовке понадобятся те же, что и для жареных на сковороде. Однако запеченные в духовке они получаются более сочными и менее жирными, чем приготовленные на сковороде.

Запеченные в духовке сырники

Творог - 1 кг

Мука - 1 ст.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 3,5 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Прежде всего нужно подготовить творог. Если он крупинками, нужно протереть творог через сито или помять его вилкой, чтобы избавиться от них.

В творог добавить яйцо, сахар и соль. Муку нужно просеять прямо в миску с творожной смесью. Хорошо перемешать.

По желанию можно добавить различные сухофрукты, орехи, кусочки фруктов, или положить в центр сырника кусочек шоколадки или банана.

Сформировать из творожной массы небольшой шарик и немного его приплющить. Бока аккуратно "прибить" похлопывающими движениями. Выложить сырники на противень, застеленный антипригарным ковриком.

Отправить их в разогретую духовку до 180°С и выпекать примерно 15 минут. Достать противень и проверить каждый сырник – внизу должна быть золотисто-коричневая корочка. Перевернуть те сырники, которые уже подпеклись до корочки. Отправить сырники обратно в духовку на 5 минут и проверить их еще раз. Уже готовые сырники можно забирать.

Выложить сырники на блюдо и подавать остывшими. По желанию их можно полить любым вареньем, сметаной, любимым топингом или сгущенным молоком.

Сырники в духовке без муки

Творог - 360 г

Белок яичный - 2 шт.

Сахар - 2 ч. л.

Хлопья овсяные (смолотые в муку) - 5 ст. л.

В миске с помощью вилки или руками смешать творог, яичные белки, сахар и 3-4 чайные ложки перемолотых овсяных хлопьев. Хорошо все перемешать.

Читайте такжеАроматный фаршированный картофель: как приготовить сытное блюдо

Из полученного теста сформировать с помощью ложки шарики, обвалять их в оставшихся перемолотых овсяных хлопьях и немного приплюснуть ладошками.

Выложить сырники на смазанный сливочным маслом противень. Выпекать в разогретой до 180°С духовке в течение 30 - 40 минут или до румяности.

Готовые сырники можно посыпать сахарной пудрой и подавать с любимым вареньем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram