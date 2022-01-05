Почему тесто на вареники получается твердое и как приготовить оригинальные вареники с картошкой и с вишней, чтоб все облизнулись – узнайте на УНИАН.

Вареники – традиционное украинское блюдо, особенно на праздники. Постные вареники подают в Рождественский Сочельник. Вареники с сюрпризом готовят для гаданий на Старый Новый год. Вареники с картошкой – это очень сытно, а вареники с вишней – безумно вкусно. И есть еще ленивые вареники – простой и приятный способ утолить голод.

УНИАН собрал в одном материале самые популярные и вкусные рецепты вареников на кефире, на молоке и на воде, а также узнал секретный ингредиент, который поможет приготовить самое нежное тесто на вареники.

Почему тесто на вареники получается твердое и тайный ингредиент для нежности теста

Жесткость теста зависит от качества муки (нужна мука высшего сорта). Также иногда жестким тесто делают яйца. Как приготовить супер тесто на вареники:

изменить пропорции – то есть добавить больше воды;

отказаться от яйца или взять от него только белок;

заменить воду сыроваткой – это и есть тот секретный ингредиент , который делает тесто мягче.

Заварное тесто на вареники или тесто для вареников на кипятке

Это классическое обычное тесто на вареники. И этот же рецепт подойдет, если собрались делать тесто для пельменей:

берем один стакан очень горячей воды (почти кипятка);

добавляем пару щепоток соли (зависит от вашего вкуса) и три столовые ложки растительного масла;

перемешиваем;

вмешиваем туда 500 г муки.

После замешивания такое тесто оставляют на столе на час.

Рецепт теста на вареники на кефире

Такие вареники получаются нежными, воздушно-пышными и большими (размером с кулак).

Ингредиенты расположены в порядке добавления:

мука – от 5 до 5,5 стаканов;

соль – чайная ложка;

сода – полторы чайной ложки;

яйцо, взбитое с сахаром – одна столовая ложка сахара на одно яйцо;

теплый кефир – пол-литра.

Второй вариант приготовления – заранее растворить соль в кефире, чтобы ее вкус в тесте был равномерным.

Маленький секрет: чем жирнее кефир – тем нежнее выходит тесто.

Рецепт теста на вареники на молоке, чтоб получилось, как в детстве у бабули

Делаем всё четко по инфографике – и наслаждаемся почти забытым вкусом, как в беззаботном детстве:

Вареники из этого теста получаются особо вкусными и нежными.

Как приготовить вареники с картошкой - рецепт

Ингредиенты и порядок действий наглядно представлены на инфографике:

Детали: начинку готовят первой. Картофель отваривают в подсоленной воде, лук нарезают кубиками мелко и обжаривают. Делают пюре на той воде, в которой варилась картошка. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного сливочного масла, молотый перец и при необходимости – досаливаем. Смешиваем пюре и обжаренный лук.

Тесто готовится по тому же принципу, что описан выше.

Как приготовить ленивые вареники с вишней за 10 минут

Вам понадобится:

рисовая мука – три столовые ложки (около 50 г);

творог 5% жирности – 300 г (можно покупать в брикете);

1 яичный белок от маленького яйца;

подсластитель по вкусу – 5 г;

вишенки по количеству порций – в данном случае 13 шт. или около 60 г (размораживать необязательно).

Как готовить:

Скрупулезно смешать творог с подсластителем и белком. Добавить муку и снова перемешать – чтобы масса стала однородной. Слепить шарики – "утопить" в каждой по вишне – защепить. Опустить вареники в подсоленную кипящую воду. После того как те всплывут, нужно варить еще от одной до двух минут. Подавать можно с мёдом, ягодами или сметаной. Едим и наслаждаемся.

Как еще можно приготовить ленивые вареники – читайте в нашем материале Самые вкусные ленивые вареники: сладкие и соленые рецепты.

Что кладут в вареники с сюрпризом на Старый Новый год

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