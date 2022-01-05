Вареники – традиционное украинское блюдо, особенно на праздники. Постные вареники подают в Рождественский Сочельник. Вареники с сюрпризом готовят для гаданий на Старый Новый год. Вареники с картошкой – это очень сытно, а вареники с вишней – безумно вкусно. И есть еще ленивые вареники – простой и приятный способ утолить голод.
УНИАН собрал в одном материале самые популярные и вкусные рецепты вареников на кефире, на молоке и на воде, а также узнал секретный ингредиент, который поможет приготовить самое нежное тесто на вареники.
- Почему тесто на вареники получается твердое и тайный ингредиент для нежности теста
- Заварное тесто на вареники или тесто для вареников на кипятке
- Рецепт теста на вареники на кефире
- Рецепт теста на вареники на молоке, чтоб получилось, как в детстве у бабули
- Как приготовить вареники с картошкой - рецепт
- Как приготовить ленивые вареники с вишней за 10 минут
- Что кладут в вареники с сюрпризом на Старый Новый год
Почему тесто на вареники получается твердое и тайный ингредиент для нежности теста
Жесткость теста зависит от качества муки (нужна мука высшего сорта). Также иногда жестким тесто делают яйца. Как приготовить супер тесто на вареники:
- изменить пропорции – то есть добавить больше воды;
- отказаться от яйца или взять от него только белок;
- заменить воду сыроваткой – это и есть тот секретный ингредиент, который делает тесто мягче.
Заварное тесто на вареники или тесто для вареников на кипятке
Это классическое обычное тесто на вареники. И этот же рецепт подойдет, если собрались делать тесто для пельменей:
- берем один стакан очень горячей воды (почти кипятка);
- добавляем пару щепоток соли (зависит от вашего вкуса) и три столовые ложки растительного масла;
- перемешиваем;
- вмешиваем туда 500 г муки.
После замешивания такое тесто оставляют на столе на час.
Рецепт теста на вареники на кефире
Такие вареники получаются нежными, воздушно-пышными и большими (размером с кулак).
Ингредиенты расположены в порядке добавления:
- мука – от 5 до 5,5 стаканов;
- соль – чайная ложка;
- сода – полторы чайной ложки;
- яйцо, взбитое с сахаром – одна столовая ложка сахара на одно яйцо;
- теплый кефир – пол-литра.
Второй вариант приготовления – заранее растворить соль в кефире, чтобы ее вкус в тесте был равномерным.
Маленький секрет: чем жирнее кефир – тем нежнее выходит тесто.
Рецепт теста на вареники на молоке, чтоб получилось, как в детстве у бабули
Делаем всё четко по инфографике – и наслаждаемся почти забытым вкусом, как в беззаботном детстве:
Вареники из этого теста получаются особо вкусными и нежными.
Как приготовить вареники с картошкой - рецепт
Ингредиенты и порядок действий наглядно представлены на инфографике:
Детали: начинку готовят первой. Картофель отваривают в подсоленной воде, лук нарезают кубиками мелко и обжаривают. Делают пюре на той воде, в которой варилась картошка. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного сливочного масла, молотый перец и при необходимости – досаливаем. Смешиваем пюре и обжаренный лук.
Тесто готовится по тому же принципу, что описан выше.
Как приготовить ленивые вареники с вишней за 10 минут
Вам понадобится:
- рисовая мука – три столовые ложки (около 50 г);
- творог 5% жирности – 300 г (можно покупать в брикете);
- 1 яичный белок от маленького яйца;
- подсластитель по вкусу – 5 г;
- вишенки по количеству порций – в данном случае 13 шт. или около 60 г (размораживать необязательно).
Как готовить:
- Скрупулезно смешать творог с подсластителем и белком.
- Добавить муку и снова перемешать – чтобы масса стала однородной.
- Слепить шарики – "утопить" в каждой по вишне – защепить.
- Опустить вареники в подсоленную кипящую воду.
- После того как те всплывут, нужно варить еще от одной до двух минут.
- Подавать можно с мёдом, ягодами или сметаной.
- Едим и наслаждаемся.
Как еще можно приготовить ленивые вареники – читайте в нашем материале Самые вкусные ленивые вареники: сладкие и соленые рецепты.
Что кладут в вареники с сюрпризом на Старый Новый год
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