Горячие вареники с жареным луком, шкварками или сметаной – от такого сложно отказаться!

Вареники с картошкой – очень вкусное и сытное блюдо. Поскольку тесто для них пресное, то их вкусовые качества во многом зависят от начинки. Можно к картофелю также добавить, например, капусту или грибы.

Горячие вареники с картофелем, сдобренные жареным луком или шкварками или просто со сметаной, – это невероятная вкуснятина! Перед подачей их еще можно перемешать со сливочным маслом.

Вареники с картошкой

Мука - 3 ст. (примерно)

Кислое молоко - 300 мл

Яйцо - 1 шт.

Соль - щепотка

Сахар-1 ч. л.

Сода -1/3 ч. л.

Для начинки

Картофель - 500 г

Лук - 100 г

Соль, перец черный - по вкусу

Растительное масло - 3 ст. л.

Венчиком смешать яйцо и кислое молоко. Посолить, добавить чайную ложку сахара, размешать. Всыпать соду и подождать, пока не последует пенная реакция. Всыпать муку (ее лучше добавлять постепенно, поскольку может потребоваться меньше или больше).

Читайте такжеВкуснейшие блины на Масленицу: рецепты лучших праздничных лакомствЗамесить мягкое, не липкое тесто. Хорошо вымесить его на столе, при необходимости подсыпая муку. Оно не должно липнуть к рукам. Накрыть тесто полотенцем и отставить.

Приготовление начинки. Картофель очистить и отварить. Лук нарезать и поджарить на растительном масле. Картофель помять и смешать с жареным луком. Посолить и поперчить по вкусу.

Далее можно раскатать тесто на столе и вырезать стаканом кружочки. Или можно сделать из него колбаску и нарезать на кусочки, после чего раскатать кусочки на лепешки. Слепить вареники, тщательно защипывая края, чтобы при варке они не раскрылись.

Отваривать вареники в кипящей подсоленной воде. После закипания варить их примерно 2 минуты. Подавать вареники с картофелем и луком лучше всего со сметаной.

Вареники с картофелем и салом

Мука - 500 г

Кефир - 250 мл

Яйцо - 1 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Картофель - 700 г

Лук - 200 г

Сливочное масло - 30 г

Сало - 150 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Картофель отварить до готовности в соленой воде.

Мелко нарезать лук. Также мелко нарезать часть сала. Обжарить на сковородке до появления золотистого оттенка.

С вареного картофеля слить воду (немного оставив), добавить перец и сливочное масло, растолочь до однородного пюре. Добавить обжаренные сало и лук.

Муку просеять, добавить соль и яйцо.

В кефир добавить соду, перемешать. Понемногу вливать кефир в муку, вымешать. Тесто получится тугим, оставить его на 20 минут.

Разделить тесто на несколько частей, скатать колбаску, поделить на небольшие кусочки и раскатать из них лепешки. В центр лепешки выложить начинку, свернуть пополам и заклеить вареник.

Довести воду до кипения, подсолить и вкинуть в нее вареники. Перемешать и готовить, пока они не всплывут наружу, после всплытия варить еще 4-5 минут.

Нарезать оставшуюся часть сала. Обжарить его в сковородке, добавить лук. Выложить на тарелку вареники, полить их шкварками с луком и подавать к столу.

Вареники с картофелем и грибами

Мука - 480 г

Вода - 220 мл

Соль - 0,5 ч. л.

Для начинки

Грибы - 600 г

Картофель - 1 кг

Лук репчатый - 1 шт.

Растительное масло - 3 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Хмели-сунели

Кориандр молотый

В горячей воде растворить соль. Всыпать муку и замесить тесто. Вымесить его на столе до абсолютной гладкости – оно должно отлипать от стола и от рук, быть упругим и послушным. Если нужно, то добавить немного больше муки. Завернуть тесто в пленку и оставить на час.

Читайте такжеАппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на МасленицуПриготовление начинки. Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде. Можно добавить лавровый лист и любимые приправы.

Грибы тщательно вымыть, очищая от мусора, затем мелко нарезать.

Разогреть сковороду на огне. Опустить в нее грибы без добавления масла (они сразу пустят сок). Помешивая, обжаривать грибы до полного испарения жидкости. Затем влить растительное масло и добавить любимые специи. Жарить еще несколько минут до мягкости.

Затем добавить мелко нарезанный лук. Обжаривать все до мягкости грибов и лука. Посолить по вкусу.

С отварного картофеля слить всю воду. Картошку размять. Добавить обжаренные с луком грибы и хорошо размешать. Попробовать и при необходимости досолить.

Разделить все тесто на удобные куски, взять в работу один кусок. Скатать из него нетолстую колбаску, нарезать на одинаковые кусочки, приплюснуть их в лепешки.

Каждую лепешку раскатать в тоненький кружочек. В центр выложить начинку и слепить вареник. Хорошо скрепить края, чтобы при варке вареники не расклеился. Отваривать их в подсоленном кипятке не более 2 минут после всплытия.

Приправить вареники можно обжаренным на растительном масле луком. Как вариант можно подавать с аджикой, кетчупом, любым острым соусом.

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Автор: УНИАН