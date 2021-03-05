Вареники с картошкой – очень вкусное и сытное блюдо. Поскольку тесто для них пресное, то их вкусовые качества во многом зависят от начинки. Можно к картофелю также добавить, например, капусту или грибы.
Горячие вареники с картофелем, сдобренные жареным луком или шкварками или просто со сметаной, – это невероятная вкуснятина! Перед подачей их еще можно перемешать со сливочным маслом.
Вареники с картошкой
- Мука - 3 ст. (примерно)
- Кислое молоко - 300 мл
- Яйцо - 1 шт.
- Соль - щепотка
- Сахар-1 ч. л.
- Сода -1/3 ч. л.
Для начинки
- Картофель - 500 г
- Лук - 100 г
- Соль, перец черный - по вкусу
- Растительное масло - 3 ст. л.
Венчиком смешать яйцо и кислое молоко. Посолить, добавить чайную ложку сахара, размешать. Всыпать соду и подождать, пока не последует пенная реакция. Всыпать муку (ее лучше добавлять постепенно, поскольку может потребоваться меньше или больше).
Читайте такжеВкуснейшие блины на Масленицу: рецепты лучших праздничных лакомствЗамесить мягкое, не липкое тесто. Хорошо вымесить его на столе, при необходимости подсыпая муку. Оно не должно липнуть к рукам. Накрыть тесто полотенцем и отставить.
Приготовление начинки. Картофель очистить и отварить. Лук нарезать и поджарить на растительном масле. Картофель помять и смешать с жареным луком. Посолить и поперчить по вкусу.
Далее можно раскатать тесто на столе и вырезать стаканом кружочки. Или можно сделать из него колбаску и нарезать на кусочки, после чего раскатать кусочки на лепешки. Слепить вареники, тщательно защипывая края, чтобы при варке они не раскрылись.
Отваривать вареники в кипящей подсоленной воде. После закипания варить их примерно 2 минуты. Подавать вареники с картофелем и луком лучше всего со сметаной.
Вареники с картофелем и салом
- Мука - 500 г
- Кефир - 250 мл
- Яйцо - 1 шт.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Сода - 0,5 ч. л.
- Картофель - 700 г
- Лук - 200 г
- Сливочное масло - 30 г
- Сало - 150 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Картофель отварить до готовности в соленой воде.
Мелко нарезать лук. Также мелко нарезать часть сала. Обжарить на сковородке до появления золотистого оттенка.
С вареного картофеля слить воду (немного оставив), добавить перец и сливочное масло, растолочь до однородного пюре. Добавить обжаренные сало и лук.
Муку просеять, добавить соль и яйцо.
В кефир добавить соду, перемешать. Понемногу вливать кефир в муку, вымешать. Тесто получится тугим, оставить его на 20 минут.
Разделить тесто на несколько частей, скатать колбаску, поделить на небольшие кусочки и раскатать из них лепешки. В центр лепешки выложить начинку, свернуть пополам и заклеить вареник.
Довести воду до кипения, подсолить и вкинуть в нее вареники. Перемешать и готовить, пока они не всплывут наружу, после всплытия варить еще 4-5 минут.
Нарезать оставшуюся часть сала. Обжарить его в сковородке, добавить лук. Выложить на тарелку вареники, полить их шкварками с луком и подавать к столу.
Вареники с картофелем и грибами
- Мука - 480 г
- Вода - 220 мл
- Соль - 0,5 ч. л.
Для начинки
- Грибы - 600 г
- Картофель - 1 кг
- Лук репчатый - 1 шт.
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Хмели-сунели
- Кориандр молотый
В горячей воде растворить соль. Всыпать муку и замесить тесто. Вымесить его на столе до абсолютной гладкости – оно должно отлипать от стола и от рук, быть упругим и послушным. Если нужно, то добавить немного больше муки. Завернуть тесто в пленку и оставить на час.
Читайте такжеАппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на МасленицуПриготовление начинки. Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде. Можно добавить лавровый лист и любимые приправы.
Грибы тщательно вымыть, очищая от мусора, затем мелко нарезать.
Разогреть сковороду на огне. Опустить в нее грибы без добавления масла (они сразу пустят сок). Помешивая, обжаривать грибы до полного испарения жидкости. Затем влить растительное масло и добавить любимые специи. Жарить еще несколько минут до мягкости.
Затем добавить мелко нарезанный лук. Обжаривать все до мягкости грибов и лука. Посолить по вкусу.
С отварного картофеля слить всю воду. Картошку размять. Добавить обжаренные с луком грибы и хорошо размешать. Попробовать и при необходимости досолить.
Разделить все тесто на удобные куски, взять в работу один кусок. Скатать из него нетолстую колбаску, нарезать на одинаковые кусочки, приплюснуть их в лепешки.
Каждую лепешку раскатать в тоненький кружочек. В центр выложить начинку и слепить вареник. Хорошо скрепить края, чтобы при варке вареники не расклеился. Отваривать их в подсоленном кипятке не более 2 минут после всплытия.
Приправить вареники можно обжаренным на растительном масле луком. Как вариант можно подавать с аджикой, кетчупом, любым острым соусом.
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