Эта воздушная пасхальная выпечка готовится долго, но просто.

Приближается Пасха 2025, которая у украинцев не проходит без мягкой ароматной выпечки. К празднику принято готовить пасху с глазурью на дрожжевом тесте. Если вы никогда не готовили этот десерт, то вам понравится влажная пасха ленивая пасха - рецепт доступен даже новичкам. Воздушное, слегка влажное тесто под сладкой глазурью покорит всех родных.

Самая вкусная влажная пасха без замешивания

Ингредиенты:

мука - 380 г;

сухие дрожжи - 7 г;

сливочное масло - 100 г;

молоко - 150 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 125 г;

лимон - 1 шт.;

изюм - 150 г;

орехи, цукаты по вкусу;

щепотка соли;

щепотка ванилина.

Дрожжи обязательно должны быть свежими - проверьте срок годности. Молоко подогрейте до комнатной температуры, смешайте с дрожжами, ложкой сахара и двумя ложками мука. Перемешайте опару до однородности и поставьте в теплое место на 10 минут.

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Изюм на 10 минут залейте кипятком. Затем обсушите бумажным полотенцем и обваляйте в муке. Также смешайте с мукой цукаты, если планируете их добавлять. С лимона снимите верхнюю часть цедры с помощью мелкой терки.

Сливочное масло растопите. Остудите, чтобы оно было едва теплым. Вмешайте яйца, сахар, соль и ванилин. Влейте опару с дрожжами. Перемешайте всё до однородности и добавьте лимонную цедру. Затем всыпьте просеянную муку. Перемешивайте тесто, пока оно не станет густым как сметана.

Тесто накройте полотенцем и поставьте на 2 часа в теплое место. За это время оно должно увеличиться в 2 раза. Вмешайте в готовое тесто изюм и цукаты. Разомните руками, пока начинка равномерно не распределится.

Формы для выпечки заполните на треть. Накройте полотенцем и снова оставьте для подъема на 1,5 часа - за это время тесто поднимется до середины формочек. Выпекается пасха без замеса примерно 30-35 минут при 170°. Проверяйте готовность зубочисткой. Если внутри тесто сырое, а верхушка зарумянилась, то накройте фольгой.

Пока готовые изделия остывают, приготовьте глазурь для пасхи. Нанесите на уже остывшую выпечку и посыпьте декором по вкусу. Приготовленная по такому рецепту влажная пасха быстро черствеет, поэтому изделия желательно съесть как можно быстрее.

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