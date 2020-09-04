Это невероятно вкусную закуску можно готовить как с курятиной, так и с грибами.

Жюльен - горячая закуска в небольшом порционном горшке - кокотнице.

Чаще всего жульен готовят с грибами. Однако возможны варианты с курицей, овощами, рыбой или морепродуктами. Иногда для блюда берут половину куриного мяса и половину грибов.

Жульен с курицей

Курица отварная - 150 г

Лук репчатый - 0,5 шт.

Сыр твердых сортов - 75 г

Сливки (35%) - 150 мл

Масло сливочное - 25 г

Соль, перец - по вкусу

Мясо птицы отварить, остудить, отделить от костей.

Лук мелко нарезать. Сыр натереть на крупной терке.

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На сковороде растопить сливочное масло, выложить нарезанный лук и обжаривать до прозрачности лука. Когда он будет почти готов, добавить мелко нарезанную курицу.

Через 5 минут после добавления курицы, влить в сковороду сливки. Размешать, добавить соль, перец и любимые специи. Варить 5 минут, затем разложить по кокотницах. Сверху каждую порцию жюльена присыпать толстым слоем сыра.

Разогреть духовку до 250°C и отправить в нее кокотницы. Как только сыр зарумянится, достать горшочки из духовки. Подавать жюльен стоит в горячем состоянии.

Грибной жульен

Грибы (свежие) - 300 г

Масло сливочное - 60 г

Молоко - 500 мл

Лук репчатый - 1 шт.

Сок половинки лимона

Мука - 2 ст. л.

Сыр твердый - 200 г

Лук нарезать полосками и обжарить на сливочном масле.

Грибы нарезать тонкими крупными кусочками, добавить к луку. Влить лимонный сок, добавить специи, накрыть крышкой и тушить.

Приготовление белого соуса. Половину сливочного масла растопить в кастрюле с толстым дном, всыпать туда муку. Затем тонкой струйкой влить молоко, постоянно размешивая муку лопаткой. Уменьшить огонь и оставить кипеть 30-40 минут. В конце добавить немного мускатного ореха.

В формочки для жюльена разложить грибы с луком. Всыпать сыр, немного перемешать и залить соусом. Сверху посыпать сыром. Запекать в духовке минут 15 при температуре 180°C.

Жюльен с креветками

Креветки (варено-мороженые) - 200 г

Шампиньоны - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Сливки жирностью 10% - 250 мл

Сливочное масло - 2 ст.л.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Мука - 1 ст.л.

Сыр - 50 г

Мускатный орех - 1/3 ч.л.

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Лук нарезать мелко. Разогреть в сковороде оливковое масло и обжарить на нем лук на небольшом огне до прозрачности (примерно 4-5 минут).

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Шампиньоны очистить, нарезать тонкими пластинками и добавить к луку. Обжаривать 5-6 минут. Снять с огня.

Приготовление соуса. Обжарить на сухой сковороде муку в течение 1 минуты. Добавить сливочное масло, готовить 2 минуты, постоянно помешивая. Влить в сковороду сливки, тщательно перемешать, чтобы не образовались комки. Довести до кипения и снять с огня. Добавить в соус грибы с луком, мускатный орех, соль, черный молотый перец, перемешать.

Креветки разморозить, залить кипятком на 3 минуты и очистить. Разложить их в порционные формочки, которые перед тем следует смазать маслом.

Сверху креветок разложить сливочно-грибной соус. Сыр натереть на мелкой терке, посыпать жюльен. Запекать жюльен 10 минут в разогретой до 200°C духовке. Подавать сразу.

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Автор: УНИАН