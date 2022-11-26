Что делать, если хочется селедки, но нет времени готовить сложные блюда - узнайте в материале УНИАН.

Селедку можно есть по-разному - в чистом виде с луком и маслом, приготовить из нее "Шубу" или невероятный форшмак. Однако, кроме этой популярной закуски существуют еще несколько - их вполне можно сделать для праздничного стола или просто на ужин.

Ранее мы предлагали идеальный рецепт форшмака из сельди от Андрея Макаревича.

Закуска из селедки на хлеб с плавленым сыром

Сельдь слабосоленая - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Сырок плавленый - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Масло сливочное - 50 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Морковь отварить, очистить, нарезать мелким кубиком. Филе сельди очистить от косточек и также мелко нарезать. Плавленый сырок натереть на терке. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить майонезом и намазать на хлеб.

Видео дня

Закуска из сельди и яйца - рецепт

Сельдь соленая или малосольная - 250 г

Яйца вареные - 3 шт.

Горчица в зернах - 1 ч. л.

Укроп - 1 маленький пучок

Лимон - 1 шт.

Хлеб ржаной (по желанию)

Лимон разрезать пополам, из одной половинки выжать сок. Сельдь нарезать мелким кубиком, с яйцами поступить так же, укроп измельчить. Соединить все ингредиенты в одной емкости, заправить лимонным соком и добавить горчицу. Перемешать, намазать на ржаной хлеб и подавать к столу.

Быстрая закуска из селедки - канапе с грибами

Сельдь с/с - 1 шт.

Сыр плавленый - 100 г

Грибы (шампиньоны) маринованные - 50 г

Зелень укропа - 1 ст. л. измельченной + зелень для украшения

Хлеб черный - примерно 8 ломтиков

Помидор (для украшения) - 1 шт.

Сельдь разобрать на филе, грибы и укроп мелко нарезать. Выложить филе сельди на пищевую пленку, накрыть ею же и слегка отбить. Снять пленку, смазать селедку плавленым сыром, посыпать измельченными грибами и укропом. С помощью пленки свернуть сельдь в рулет, убрать в холодильник на 2 часа.

Хлеб нарезать квадратами или кружками, выложить на противень, просушить в разогретой духовке 5-6 минут. Рулет достать из холодильника, нарезать кружочками. Смазать хлеб плавленым сыром, выложить кружочек рулета, сверху положить кусочек укропа и помидора.

Вас также могут заинтересовать новости: