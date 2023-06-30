Быструю закуску для мяса можно сделать из ингредиентов, которые точно есть в холодильнике каждой хозяйки.

Среди многообразия рецептов сложно выбрать те, которые и гостям понравятся, и много времени на приготовление не займут. Особенно это важно, если дело касается шашлыка - под него подходят далеко не все блюда. УНИАН расскажет, как делается закуска для шашлыка.

Закуска из помидоров к шашлыку - рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

пучок укропа и петрушки;

половина столовой ложки соли;

одна чайная ложка сахара;

щепотка черного молотого перца;

полкило помидоров;

одна столовая ложка 6% уксуса;

несколько зубчиков чеснока.

Вам нужно взять глубокую емкость и выложить в нее измельченную зелень. Чеснок пропустить через пресс и добавить в миску. Всыпать сахар, соль и перец, влить уксус (по желанию можно также использовать любое растительное масло). Помидоры вымыть, сделать крестообразные надрезы и заполнить внутреннюю часть овоща приготовленным маринадом. Помидоры сложить в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 10-12 часов.

Видео дня

Вуаля - закуска из помидоров с чесноком и зеленью готова, можете смело угощать гостей.

Вас также могут заинтересовать новости: