Среди многообразия рецептов сложно выбрать те, которые и гостям понравятся, и много времени на приготовление не займут. Особенно это важно, если дело касается шашлыка - под него подходят далеко не все блюда. УНИАН расскажет, как делается закуска для шашлыка.
Закуска из помидоров к шашлыку - рецепт
Для приготовления вам понадобятся:
- пучок укропа и петрушки;
- половина столовой ложки соли;
- одна чайная ложка сахара;
- щепотка черного молотого перца;
- полкило помидоров;
- одна столовая ложка 6% уксуса;
- несколько зубчиков чеснока.
Вам нужно взять глубокую емкость и выложить в нее измельченную зелень. Чеснок пропустить через пресс и добавить в миску. Всыпать сахар, соль и перец, влить уксус (по желанию можно также использовать любое растительное масло). Помидоры вымыть, сделать крестообразные надрезы и заполнить внутреннюю часть овоща приготовленным маринадом. Помидоры сложить в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 10-12 часов.
Вуаля - закуска из помидоров с чесноком и зеленью готова, можете смело угощать гостей.