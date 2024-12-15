Ни один новогодний стол не обходится без бутербродов. Они разогревают аппетит перед основным блюдом и при этом легко готовятся. Помимо привычных икры с маслом есть ещё много изысканных начинок, о которых вы можете не знать. Мы назвали вкусные и необычные бутерброды на Новый год 2025.
- Бутерброды со шпротами и плавленым сыром
- Бутерброды с красной рыбой на Новый год с яичным салатом
- Бутерброды с салями с свежими овощами
- Бутерброды с шинкой и оливками
Бутерброды со шпротами и плавленым сыром
Ингредиенты:
- черный хлеб - 6 ломтиков;
- шпроты в масле - 6 шт.;
- плавленый сырок - 1 шт.;
- огурец - 1 шт.;
- чеснок - 1 зубч.;
- укроп - 3 веточки.
Хлеб обжарьте на сухой сквороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Сырок натрите на самой мелкой терке и смешайте с зеленью и чесноком. Огурец нарежьте тонкими кружочками.
Хрустящий хлеб смажьте сырной массой, выложите шпроты и кружочки огурца. Подавайте бутерброды со шпротами на Новый год, по желанию украсив зеленью.
Бутерброды с красной рыбой на Новый год с яичным салатом
Ингредиенты:
- хлеб - 8 ломтиков;
- красная рыба - 8 кусочков;
- яйца - 12 шт.;
- горчица зернистая - 2 чайн. л.;
- майонез - 3 стол. л.;
- соль, перец по вкусу.
Яйца сварите вкрутую. Остудите и очень мелко нарежьте, смешайте с майонезом, солью и перцем. На каждый ломтик хлеба выложите яичный салат и по куску рыбы. Украсьте закуски зеленью.
Бутерброды с салями с свежими овощами
Ингредиенты:
- батон - 6 ломтиков;
- салями - 50 г;
- сыр - 50 г;
- огурец - 1 шт.;
- помидор - 1 шт.;
- маслины - 6 шт.
Нарежьте тонкими пластинами салями, сыр, огурец и помидоры. На кусочки батона выложите ломтики сыра, затем кружочки помидора, салями и тонко нарезанный огурец. Закрепите бутерброды зубочистками с наколотыми маслинами.
Бутерброды с шинкой и оливками
Ингредиенты:
- багет - 5 ломтиков;
- оливки - 10 шт.;
- ветчина - 50 г;
- майонез - 2 стол. л.;
- зелень для украшения.
Багет нарежьте тонкими кусочками и обжарьте на сухой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Ветчину натрите на крупной терке и смешайте с майонезом. Оливки нарежьте кружочками. На хрустящий хлеб выложите начинку с ветчиной и кусочки оливок, украсьте бутерброды зеленью.