Бутерброды на праздничный стол / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Ни один новогодний стол не обходится без бутербродов. Они разогревают аппетит перед основным блюдом и при этом легко готовятся. Помимо привычных икры с маслом есть ещё много изысканных начинок, о которых вы можете не знать. Мы назвали вкусные и необычные бутерброды на Новый год 2025.

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Бутерброды со шпротами и плавленым сыром

Ингредиенты:

  • черный хлеб - 6 ломтиков;
  • шпроты в масле - 6 шт.;
  • плавленый сырок - 1 шт.;
  • огурец - 1 шт.;
  • чеснок - 1 зубч.;
  • укроп - 3 веточки.

Хлеб обжарьте на сухой сквороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Сырок натрите на самой мелкой терке и смешайте с зеленью и чесноком. Огурец нарежьте тонкими кружочками.

Хрустящий хлеб смажьте сырной массой, выложите шпроты и кружочки огурца. Подавайте бутерброды со шпротами на Новый год, по желанию украсив зеленью.

Бутерброды с красной рыбой на Новый год с яичным салатом

Ингредиенты:

  • хлеб - 8 ломтиков;
  • красная рыба - 8 кусочков;
  • яйца - 12 шт.;
  • горчица зернистая - 2 чайн. л.;
  • майонез - 3 стол. л.;
  • соль, перец по вкусу.

Яйца сварите вкрутую. Остудите и очень мелко нарежьте, смешайте с майонезом, солью и перцем. На каждый ломтик хлеба выложите яичный салат и по куску рыбы. Украсьте закуски зеленью.

Какие бутерброды можно сделать на Новый год / фото ua.depositphotos.com

Бутерброды с салями с свежими овощами

Ингредиенты:

  • батон - 6 ломтиков;
  • салями - 50 г;
  • сыр - 50 г;
  • огурец - 1 шт.;
  • помидор - 1 шт.;
  • маслины - 6 шт.

Нарежьте тонкими пластинами салями, сыр, огурец и помидоры. На кусочки батона выложите ломтики сыра, затем кружочки помидора, салями и тонко нарезанный огурец. Закрепите бутерброды зубочистками с наколотыми маслинами.

Бутерброды с шинкой и оливками

Ингредиенты:

  • багет - 5 ломтиков;
  • оливки - 10 шт.;
  • ветчина - 50 г;
  • майонез - 2 стол. л.;
  • зелень для украшения.

Багет нарежьте тонкими кусочками и обжарьте на сухой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Ветчину натрите на крупной терке и смешайте с майонезом. Оливки нарежьте кружочками. На хрустящий хлеб выложите начинку с ветчиной и кусочки оливок, украсьте бутерброды зеленью.

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