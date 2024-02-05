Радослав Сикорский согласился с Боррелем и добавил, что ЕС обязательно должен помочь Украине достичь паритета с Россией на фронте.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не выполняет собственные планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран ЕС не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в другие страны.

"Проблема сегодня состоит не в недостатке мощностей у европейской промышленности. Не то чтобы нам нужно было покупать снаряды где-то еще, потому что мы не можем сами произвести. Мы можем произвести. Но важная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны", - сказал Боррель в понедельник в Варшаве после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, пишет BBC News.

Боррель считает, что лучше пусть страны ЕС договорятся со своими клиентами и перенаправят продукцию в Украину.

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"То есть, лучший способ - это попробовать сказать остальным: пожалуйста, подождите, вы же не воюете, вы можете подождать сколько-то месяцев - и перенаправить продукцию в Украину. Это - политическое решение, которое должны принять страны союза", - сказал Боррель.

Радослав Сикорский согласился с Боррелем и добавил, что ЕС обязательно должен помочь Украине достичь паритета с Россией на фронте.

Проблемы с поставкаки боеприпасов для Украины - детали

ЕС в прошлом году пообещал до марта поставить Украине один миллион снарядов, но на деле сможет выполнить это обещание максимум наполовину. Поэтому некоторые страны ЕС, в частности, Чехия, предлагают закупить снаряды для Украины за пределами союза.

Как писали СМИ, из-за нехватки боеприпасов украинские артиллеристы вынуждены изменить тактику обстрелов. Они больше не могут вести огонь наугад, вместо этого вынуждены выбирать только конкретные подтвержденные цели.

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