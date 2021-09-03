Байден гарантировал введение санкций против газопровода "Северный поток-2" в случае возникновения угроз.

Советник главы ОП Алексей Арестович назвал "положительные последствия" встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу Право на власть.

"Первое, на встрече Путина и Байдена Байден вышел и сказал: "Минские соглашения". Сейчас в совместной декларации ни разу не упоминаются эти Минские соглашения. После встречи с Путиным из риторики Байдена исчез его мартовский тезис, что мир поделился на демократов и автократов. Более того, нас пригласили на саммит демократических лидеров в октябре-ноябре", – похвастался Арестович.

По его словам, на встрече прозвучал важный тезис об "общих ценностях", когда Украину тоже зачислили в лагерь "демократов", а не к "серой зоне".

Читайте такжеНа Банковой потроллили Порошенко за его "наставления" Зеленскому (видео)"Это огромное поражение Путина и всего российского режима, потому что они "спали и видели". У Лаврова накануне встречи Байдена и Путина выскочило во время комментариев путинским телеканалам: "Мы никогда не позволим сняться Зеленскому и Украине с крючка Минских соглашений. Так вот этого крючка больше не существует. Или по крайней мере Зеленского и Украины (на этом крючке – ред.). Стороны говорят фактически о модернизации, или изменениях, добавлении стратегических вопросов к повестке, которая полностью ее меняет", – отметил советник главы ОП.

Арестович передал приветствие Лаврову: "Господин Лавров, мы снялись с крючка Минских соглашений". Он уточнил, что это "прорывное достижение" визита Зеленского в Вашингтон.

Визит Зеленского в США

1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. На ней Байден заявил о желании посетить Украину, стороны достигли ряда договоренностей.

Новый пакет помощи, о котором президент США объявил во время визита в Белый дом, включает ПТРК "Джавелины" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование.

Также Байден гарантировал введение санкций против газопровода "Северный поток-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

По итогам встречи двух президентов был опубликован полный текст совместного заявления Украины и США.

Автор: Яна Ставская