Страна уже научилась эффективно противостоять внешним агрессиям и сдерживать их, убежден Глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к разведчикам по случаю их профессионального праздника - День внешней разведки Украины, и призвал переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов.

Как сообщает Офис главы государства, Зеленский во время встречи с разведчиками отметил роль Службы внешней разведки (СВР) в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в "нормандском формате", Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, в вопросах "Северного потока-2", обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.

"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям", - заявил он.

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"Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и в дальнейшем оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства", – убежден президент.

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что попытка войск Российской Федерации оккупировать Харьков станет началом широкомасштабной войны. Мэр города в ответ заверил, что оснований для беспокойства нет.

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