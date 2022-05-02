По словам президента, диктатура - "это как старая резинка".

Мир не против россиян, а не воспринимает диктатуру и ценности, предполагающие убивать и пытать людей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

Он отметил, что россияне говорят, что сейчас весь мир против них.

"Не все против них. Но никто больше не поддерживает их. Мир не против всех людей в России, это не есть правда. Мир не воспринимает больше политику Путина. Мир не воспринимает просто диктатуру. Мир прошел все это, давно прошел все. Большинство государств мира, когда они были в том или ином составе, в составе той или иной империи", - добавил он.

По его словам, "это как старая жвачка – все, ее уже можешь выбросить, мир ее пережевал".

В то же время, добавил Зеленский, в России людям вновь дают "пережеванную жвачку", чтобы они "эту информационную политику снова пережевывали и снова верили, что именно так – мы готовы закрыться, весь мир против нас, запад против нас, мы просто защищаем свои ценности".

"Это не ценности убивать людей, захватывать чужое, пытать людей", - подчеркнул президент Украины.

Он подчеркнул, что нельзя списывать на то, что в России сошли с ума, и поэтому так поступают в Украине.

"Я не думаю, что надо сказать, что они ни при чем, что они сошли с ума и отдают приказы не совсем адекватные люди. Я считаю, что они понимают, что они делают", - отметил Зеленский.

По его словам, они сделали таким этот мир, в котором им комфортно.

"В нем они убивают нас и никого не воспринимают, если у кого-то другое мнение, то есть это убийство другого мнения", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Чехии заявил, что россияне оказались более агрессивными, чем он думал.