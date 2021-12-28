Санкции ввели на 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению санкций против компаний, владеющих каналами "Первый независимый" и UkrLive.

Об этом сообщается на сайте Президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Санкции применяются против ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепростір".

Читайте такжеСША выделили Украине почти $25 миллионов: на что потратят средстваЭти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука - Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции ввели на 5 лет.

Они предусматривают блокирование активов, аннулирование лицензий и запрет использования телекоммуникационных сетей.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций", - говорится в приказе.

Запрет телеканалов Медведчука

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. С тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденное финансирование телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопрос свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.