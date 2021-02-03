Секретарь СНБО заявил, что позиция Украины будет жесткой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.

Об этом он сказал на брифинге, который транслировался на телеканале "Украина 24".

На вопрос, будет ли рассматриваться возможность введения санкций против других телеканалов, и в частности региональных, которые вещают на востоке Украины, на которых выходят антиукраинские сюжеты и программы.

"Таких каналов очень много. В зависимости от того, как только будут у нас соответствующие документы, именно документы, не эмоции ... мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Неважно - это на востоке или на западе, или на юге, или в ком-то другом месте", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что "позиция будет жесткой, потому что мы находимся в крайне сложном на сегодняшний день положении".

"Мы находимся в состоянии войны. Это нужно всем осознать и понимать", - подчеркнул он.

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По словам Данилова, враг Украины коварный и на украинском обществе лежит ответственность за то, чтобы страна сохранилась.

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны, со стороны Российской Федерации.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Виталий Саенко