Президент отметил важность освобождения оккупированных Россией территорий и пленных украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей новогодней речи вспомнил об олигархах, ценах на газ и рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время новогоднего обращения к украинцам.

"Мы прожили этот год вместе. И проводим его вместе. Этот год был разным, и были вещи, которые хотелось бы забыть. Но были те, что в кругу родных и близких хочется вспомнить", - сказал президент.

В частности, он вспомнил, как "круто выступали наши спортсмены на соревнованиях по всему миру, а на диванах по всей стране выступали слезы у нас на глазах".

Читайте такжеЗеленский и Байден проведут телефонный разговор: названа датаГлава государства напомнил, как украинцы радовались каждой медали олимпийцев и паралимпийцев, болели за боксера Александра Усика, сборную Украины по футболу на Евро и представителей Украины на Евровидении.

"Кажется, получали каждую медаль вместе. Бежали рядом с ними, переплывали бассейны и боролись вместе с Беленюком. Как все шутили, что впервые политик и народный депутат не вывозит, а привозит золото в Украину!...",- добавил Зеленский.

Он также отметил, что в этом году свой День независимости Украина праздновала почти неделю, а празднование на Майдане Независимости посетили более ста лидеров и представителей государств со всего мира.

"И не партнеры Украины. Каждый, кто прилетел разделить с нами радость, стал другом Украины. А каждый, кто видел парад нашего войска и "Мечту" над Крещатиком, стал фанатом Украины. Но самое главное – кем стали мы. Еще больше влюбленными в Украину. И более уверенными в себе. Более взрослыми. Нас наконец объединило не бедствие, а праздник. Мы учимся объединяться. Учимся объединяться не против кого-то, а за себя. Учимся уважать друг друга и самих себя. А потому мы не ждем, пока мир решит наши проблемы и кто - то вернет нам нашу землю за нас", - заявил президент.

В частности, он уточнил, что Украина "собрала мир" для освобождения Крыма и в этом году "Крым - это Украина!"прозвучало голосом не только Украины, а еще 46 участниц "крымской платформы".

По словам Зеленского, Украина вернула Крым в мировой повестке дня, чтобы можно было сказать: "Мы вернули Крым в Украину", а также вернуть всех пленных.

Читайте такжеВ Украине могут появиться "учредители государственной независимости": подан законопроект"А как мы напугали олигархов? Впервые они боятся закона. Одного закона. Настолько боятся, что пугают всех нас. Но цены на газ для наших граждан не выросли. И это факт. Пугали, что мы будем голодны. А мы впервые собрали более 100 миллионов тонн урожая. И это рекорд для независимого государства.

Кстати, собрали на земле, которую должны были вывезти вагонами. По крайней мере так нас пугали. Но рынок земли запустился. Миллионы украинцев стали реальными владельцами своей земли", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что положительно о запуске рынка земли высказались все международные партнеры Украины, о которых "пугали, что они от нас отвернутся".

Как ранее сообщал УНИАН, в последние минуты 2021 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодним поздравлением.

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