Президент Украины ожидает от президента США решительных шагов, которые бы заставили российского диктатора согласиться на безусловное прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп очень раздражен из-за российского диктатора Владимира Путина, который не выполняет обещания о режиме прекращения огня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами.

В частности, глава государства ответил, раздражены ли США затягиванием прекращения огня. По убеждению Зеленского, Трамп в какой-то момент сможет отреагировать на то, что доверять Путину невозможно.

"И надо Путина ставить в соответствующие условия, после которых Путин будет выполнять свои обещания тому или иному лидеру, в данном случае Трампу. И мне бы очень хотелось, чтобы это время наступило быстрее. Потому что это время быстрее приведет нас к каким-то решительным шагам. Кроме санкций, принуждения к безусловному прекращению огня, к дипломатии и дипломатическому пути, который приведет к окончанию войны. Хочется в это верить", - подчеркнул Зеленский.

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Как добавил глава государства, Украина готова делать для этого все, что от нее зависит.

"И я думаю, что этих шагов становится все больше и больше. Удары по многим нашим городам. Безусловно, удар по детям Кривого Рога, я думаю, стал шоком для многих в Америке. Я о людях говорю. Всегда все базируется на людях. В том или ином формате эти сигналы доходят до Белого дома", - сообщил президент Украины.

В то же время, как считает Зеленский, "Трамп раздражен тем, что Путин не выполняет того, что он ему обещал".

"Мы не знаем обо всем, о чем они говорили. Но многое знаем. И мы очень ожидаем, что тогда будет реакция. Потому что прекращение огня в Украине может дать толчок к окончанию войны. Прекращение огня в Украине - это идея Трампа. Мы понимаем, что это как первый шаг к окончанию войны. Он имеет интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздраженность его больше, чем мы представляем. Потому что фактически его план мы поддерживаем своими шагами. Безусловно. А Путин делает все вопреки", - констатировал Зеленский.

Договоренности по прекращению огня

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Саудовской Аравии Украина выразила готовность к 30-дневному полному прекращению огня, но в том случае, если на такие же шаги пойдет Россия. В то же время Путин выдвинул свои условия по перемирию. Он заявил, что на это время Украина не должна проводить мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не должна получать от союзников вооружение.

25 марта состоялся еще один раунд переговоров между Украиной и США, но на техническом уровне. Стороны договорились о безопасном судоходстве в Черном море, а также внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Украина придерживается этих обязательств, а вот Россия уже наносила удары по украинской энергетике.

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