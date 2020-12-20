По словам президента, сейчас Украина не входит в список стран, которые первыми получают вакцину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что США и Великобритания могут поспособствовать тому, чтобы Украина оказалась среди приоритетных государств Европы на получение вакцины от COVID-19.

Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, опубликованном на сайте главы государства.

Читайте такжеЗеленский ожидает назначения нового спецпредставителя США по вопросам Украины

«Я считаю, что именно США и Великобритания сегодня могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми», - считает он.

По словам президента, сейчас Украина не входит в список стран, которые первыми получают вакцину.

Президент подчеркнул, что отсрочка передачи Украине вакцины может стать геополитическим вызовом.

«Я считаю, что этот вопрос может стать еще одним геополитическим ударом, это будет еще одна сильная информационная война со стороны России, и здесь уже все в руках Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что вакцину «Спутник» сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации. Конечно, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, - любому умирающему человеку объяснить это невозможно», - сказал он.

Зеленский также сообщил, что в вопросе выбора вакцины Украина сосредоточена на качестве продукта.

«Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина брала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего базирует свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину», - пояснил президент.

Также он подчеркнул, что Украина будет настаивать на получении проверенных вакцин.

«Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена - Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Это то, что подтверждено», - сказал он.

Хронология событий

Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, поскольку одному человеку нужно вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец