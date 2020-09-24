Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения результативной встречи советников глав государств «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ), которая должна состояться в ближайшее время, следующей будет встреча лидеров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе. Мероприятие Офис президента Украины транслировал в Facebook.
«Что касается встречи советников: я скажу откровенно - мы ждем этой встречи. Встреча советников - это не просто, когда приехали серьезные люди поговорить, нам нужна встреча, за которой следует результат», - сказал он.
«Я не знаю, когда будет эта встреча (встреча советников лидеров стран «нормандского формата» - УНИАН), у меня есть информация, что она готовится в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Я знаю, что после результативной встречи советников следующей будет встреча лидеров», - подчеркнул президент.
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Встреча в нормандском формате:
- 26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.
- Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии – помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции – советник президента Эммануэль Бон, от РФ – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.
- 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.
- 11 сентября свстреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялась. На ней Украину представлял Андрей Ермак и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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