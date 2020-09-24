По словам президента Владимира Зеленского, украинской стороне нужны результативные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения результативной встречи советников глав государств «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ), которая должна состояться в ближайшее время, следующей будет встреча лидеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе. Мероприятие Офис президента Украины транслировал в Facebook.

«Что касается встречи советников: я скажу откровенно - мы ждем этой встречи. Встреча советников - это не просто, когда приехали серьезные люди поговорить, нам нужна встреча, за которой следует результат», - сказал он.

«Я не знаю, когда будет эта встреча (встреча советников лидеров стран «нормандского формата» - УНИАН), у меня есть информация, что она готовится в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Я знаю, что после результативной встречи советников следующей будет встреча лидеров», - подчеркнул президент.

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Встреча в нормандском формате:

26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии – помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции – советник президента Эммануэль Бон, от РФ – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.

11 сентября свстреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялась. На ней Украину представлял Андрей Ермак и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Автор: Константин Гончаров