Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия одна из тех стран, которая стоит за поддержкой действий террористической группировки ХАМАС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Бухаресте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
"Кто стоит за ХАМАС? Я думаю, что ответ достаточно прост: тот, кто их поддерживает. Мы можем посмотреть - поддерживает публично, поддерживает оружием. И это не первый день. Это не один день. Это происходит длительное время", - сказал Зеленский и добавил, что может быть развернутый ответ, который можно самостоятельно найти.
"А также вы можете увидеть в соцсетях по сеткам - кто дает соответствующие сигналы. Мы считаем, что Россия одна среди тех, кто помогал и стоит за такими соответствующими шагами", - подчеркнул Зеленский.
Нападение ХАМАС на Израиль
Рано утром в субботу, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. Со стороны сектора Газа в направлении израильских городов выпустили тысячи ракет. Боевики прорвались на территорию страны как по земле, так и с воздуха, начав убивать мирное население и солдат в приграничных с Газой населенных пунктах.
Российские власти знала о подготовке террористов ХАМАС до нападения на Израиль. Москва также предоставила боевикам вооружение, которое было захвачено в войне против Украины, рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.
Также украинской разведке известно, что российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАСом: они обмениваются опытом ведения боевых действий.