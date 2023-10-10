Поддержка террористов ХАМАС происходит уже длительное время.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия одна из тех стран, которая стоит за поддержкой действий террористической группировки ХАМАС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Бухаресте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Кто стоит за ХАМАС? Я думаю, что ответ достаточно прост: тот, кто их поддерживает. Мы можем посмотреть - поддерживает публично, поддерживает оружием. И это не первый день. Это не один день. Это происходит длительное время", - сказал Зеленский и добавил, что может быть развернутый ответ, который можно самостоятельно найти.

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"А также вы можете увидеть в соцсетях по сеткам - кто дает соответствующие сигналы. Мы считаем, что Россия одна среди тех, кто помогал и стоит за такими соответствующими шагами", - подчеркнул Зеленский.

Нападение ХАМАС на Израиль

Рано утром в субботу, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. Со стороны сектора Газа в направлении израильских городов выпустили тысячи ракет. Боевики прорвались на территорию страны как по земле, так и с воздуха, начав убивать мирное население и солдат в приграничных с Газой населенных пунктах.

Российские власти знала о подготовке террористов ХАМАС до нападения на Израиль. Москва также предоставила боевикам вооружение, которое было захвачено в войне против Украины, рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

Также украинской разведке известно, что российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАСом: они обмениваются опытом ведения боевых действий.

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