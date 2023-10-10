Украинской разведке известно, что российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАСом.

Российская власть знали о подготовке террористов ХАМАС к нападению на Израиль. Москва также предоставила боевикам вооружение, которое было захвачено в войне против Украины.

"По данным ГУР, руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль. Москва передала боевикам вооружение, которое им удалось захватить во время войны против Украины", - рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк, сообщает РБК-Украина.

Также украинской разведке известно, что российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАСом: они обмениваются опытом ведения боевых действий.

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"Сейчас Кремль использует факт нападения ХАМАСа и для распространения очередной пропаганды против Украины и для отвлечения внимания мира от российской агрессии", - добавил Черняк.

По данным разведки, уже несколько групп, выполняющих задачи российских спецслужб, действуют на территориях боевых действий исключительно в интересах России.

Нападение ХАМАС на Израиль

Россия использует нападение террористов ХАМАСа на Израиль для масштабной провокации против Украины. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

В разведке отметили, что следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.

Относительно нетехнологичное наземное наступление боевиков ХАМАС застигло вооруженные силы Израиля врасплох. Они готовились к "неправильной войне", заявил исследователь израильского Международного института по борьбе с терроризмом Ави Ягер.

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