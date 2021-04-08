Глава государства убежден, что представители власти должны ездить в ООС, чтобы военные видели поддержку.

Президент Владимир Зеленский, посещая передовую, заявил, что украинская армия отвечает на обстрелы российских оккупантов, если в результате них гибнут защитники.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу Украина 24.

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Глава государства убежден, что представители власти должны бывать на Донбассе, чтобы военные видели поддержку.

"Имеющие власть в Украине должны быть на Донбассе. Хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, прежде всего, для бойцов, понимание, что их поддерживают власти, что власти не прячутся в кабинетах, а находятся там, где действительно сложно, где люди – герои, где решают судьбу Украины, защищая ее границы. Кто будет работать в кабинетах, если некому будет защищать границы", – отметил президент.

"Военные делают все, чтобы защищать государство и удерживать режим прекращения огня. Очевидно, что когда бьют по нашим бойцам и есть погибшие, все понимают, что армия отвечает", – добавил Зеленский.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Яна Ставская