29 ноября презентацию с участием главы ОП Андрея Ермака и его заместителя Андрея Смирнова провели во французском университете Sciences Po.

Команда ОП работает над презентацией проекта трибунала над Россией парламентам четырех европейских государств, чтобы добиться широкой поддержки.

Как сообщил в Facebook Олег Гавриш, в ОП начнут переговоры с руководствами государств, опираясь на общественное мнение и решения парламентов.

29 ноября презентацию с участием главы ОП Андрея Ермака и его заместителя Андрея Смирнова провели во французском университете Sciences Po.

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Как замечает Гавриш, согласно опросу компании OpinionWay, 86% французов согласны, что ответственность за развязанную против Украины войну должен понести лично Владимир Путин.

Вообще мероприятий такого типа будет шесть, подытожил Гавриш.

"Общение с французскими чиновниками и лидерами мнений внушает осторожный оптимизм. Главная страна Европы, похоже, соглашается с тем, что мерзавцы, которые начали агрессивную войну, должны сидеть", - отметил Гавриш.

В то же время, по словам Гавриша, во Франции все еще мощное российское лобби, в частности Россию осторожно поддерживает самый богатый человек страны, владелец концерна LVMH Бернар Арно.

Из хорошего Гавриш отметил мощную поддержку Украины французами, проукраинскую позицию Макрона и ведущих французских СМИ.