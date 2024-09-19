Путин приказал сделать армию РФ второй по численности в мире, но это отчаяние, - обозреватель The Telegraph

Силы Кремля вскоре могут стать вторыми по численности в мире, но это может означать еще больше потерь.

Российский правитель Владимир Путин может мобилизовать столько солдат, сколько захочет, чтобы сделать свою армию второй по численности в мире. Однако, как показали неудачи российских войск в Украине, победу в войне определяет не количество солдат, а их качество.

Как пишет военный и дипломатический обозреватель The Telegraph Кон Кафлин, когда Путин начал свою "специальную военную операцию" в Украине, российские силы значительно превосходили украинские как по численности, так и по техническим возможностям. Несмотря на это, украинцам удалось не только остановить вторжение, но и достичь ряда важных побед. Самым значимым из этих достижений стал захват части территории самой России, что стало первым таким прецедентом после Второй мировой войны.

Более того, украинская армия нанесла значительные потери российским войскам. По оценкам министра обороны США Ллойда Остина, с начала боевых действий российские силы потеряли более 350 000 убитых и раненых.

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Потери России действительно монументальны, если сравнивать с 15 000 общих смертей бывшего Советского Союза во время 10-летней военной кампании в Афганистане в 1980-х годах - эпохи, когда Москва могла призвать новобранцев со всех уголков СССР.

Теперь же Путин приказал увеличить численность российской армии на 180 000 человек. Это шаг, который сделает армию РФ второй по численности в мире после Китая. В указе Путин приказал увеличить общую численность Вооруженных сил до 2,38 миллиона человек.

"Желание Путина сделать российскую армию второй по численности в мире, похоже, больше напоминает отчаяние, чем попытку создать военную сверхдержаву", - пишет Кафлин в своей колонке.

Журналист добавил, что желание Путина сделать российскую армию второй по численности в мире следует рассматривать как признание того, что его армия не достигает своих целей.

Пример россиян на украинском фронте подтверждает, что размер армии не всегда определяет успех, тогда как способность создать хорошо оснащенные и подготовленные подразделения имеет решающее значение.

"Такие деспоты, как Путин, могут утешать себя тем, что они располагают одной из самых больших в мире армий. Но в этом мало пользы, если она окажется неэффективной против меньшего, но бесконечно решительного врага, такого как Украина", - подытожил Кафлин.

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В сентябре Владимир Путин приказал увеличить численность российской армии на 180 000 человек. Указ диктатора вступит в силу в декабре. Таким образом общее количество военных РФ должно достичь 2,38 миллиона человек, из которых 1,5 млн - действующие солдаты.

Стоит отметить, что главарь россиян уже не впервые увеличивает численность ВС России после полномасштабного вторжения россиян в Украину (произошло 24 февраля 2022 года). В августе 2022-го диктатор приказал "раздуть" количество военных РФ на 137 000 человек, а в декабре 2023-го - на 170 000.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан считает, что новое решение главаря россиян по увеличению количества военных в армии РФ не повлияет на ситуацию на фронте в нашей стране.

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