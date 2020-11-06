Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Стороны обсудили ряд вопросов.
Теракты во Франции
Зеленский выразил Макрону и народу Франции соболезнования из-за недавних трагических событий и гибели граждан Франции во время террористических атак.
Коронавирус в мире
Еще одной темой разговора стала пандемия и совместные усилия для преодоления этого вызова.
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"Хочу подтвердить поддержку вашей инициативы по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Мы готовы оказать посильную поддержку в налаживании такого производства с участием украинских предприятий-производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов", - заявил Зеленский.
"Нормандский" формат и ситуация на Донбассе
Стороны обсудили выполнение договоренностей "парижского саммита". Также Зеленский рассказал коллеге о перемирии на Донбассе.
"Режим тишины в целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из - за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены", - сказал он.
По словам президента Украины, до сих пор нет доступа Красного Креста и ОБСЕ на оккупированный Донбасс.
"Эммануэль Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран "нормандского" формата состоялись как можно скорее", - говорится в сообщении.
Зеленский анонсировал открытие в ближайшие дни двух новых КПВВ на Донбассе.
Ситуация с решением КСУ
Президенты обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного суда. Макрон считает важными проведенные Украиной реформы, в частности в банковском секторе. Он отметил, что некоторые из этих реформ требуют решимости и мудрости.
Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и таких важных реформ, как реформа банковского сектора, земельная реформа, а также деятельности Фонда гарантирования вкладов.
Визит в Киев
Макрон напоследок отметил, что сдержит слово относительно посещения Киева с визитом, как только это станет возможным.
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