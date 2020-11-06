Президенты двух стран провели телефонный разговор.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Стороны обсудили ряд вопросов.

Теракты во Франции

Зеленский выразил Макрону и народу Франции соболезнования из-за недавних трагических событий и гибели граждан Франции во время террористических атак.

Коронавирус в мире

Еще одной темой разговора стала пандемия и совместные усилия для преодоления этого вызова.

Читайте такжеНардепов от "Слуги народа" поймали на грубом нарушении карантина в Раде (фото)

"Хочу подтвердить поддержку вашей инициативы по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Мы готовы оказать посильную поддержку в налаживании такого производства с участием украинских предприятий-производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов", - заявил Зеленский.

"Нормандский" формат и ситуация на Донбассе

Стороны обсудили выполнение договоренностей "парижского саммита". Также Зеленский рассказал коллеге о перемирии на Донбассе.

"Режим тишины в целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из - за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены", - сказал он.

По словам президента Украины, до сих пор нет доступа Красного Креста и ОБСЕ на оккупированный Донбасс.

"Эммануэль Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран "нормандского" формата состоялись как можно скорее", - говорится в сообщении.

Зеленский анонсировал открытие в ближайшие дни двух новых КПВВ на Донбассе.

Ситуация с решением КСУ

Президенты обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного суда. Макрон считает важными проведенные Украиной реформы, в частности в банковском секторе. Он отметил, что некоторые из этих реформ требуют решимости и мудрости.

Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и таких важных реформ, как реформа банковского сектора, земельная реформа, а также деятельности Фонда гарантирования вкладов.

Визит в Киев

Макрон напоследок отметил, что сдержит слово относительно посещения Киева с визитом, как только это станет возможным.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован