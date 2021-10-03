Президент подчеркнул, что хочет сделать все, что пообещал.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность своего выдвижения на второй срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Трускавце.

"Я ничего не решил по поводу второго срока. Что касается того, что я уйду, когда выполню все обещания, то я говорил немного о другом... Я сказал, что, если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде..., то мы не успеем это сделать", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что очень хочет сделать все, что пообещал.

Читайте такжеРазумков выступил против второго срока Зеленского"Но это также не значит, что, если я успею это сделать за четыре с половиной года, то я за полгода до конца своей каденции пойду. Я до конца точно поработаю", - заверил глава государства.

Как сообщал УНИАН, ранее, выступая перед "слугами народа" в Трускавце, президент неоднозначно высказался относительно сроков своего пребывания в должности.

"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", - заявил Зеленский присутствующим депутатам.

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Автор: Антонина Доломанжи