Президент Владимир Зеленский заявил, что в этой ситуации поддерживает заявление Министерства иностранных дел Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова посла в Великобритании Вадима Пристайко о вероятности отказа Украины от намерения вступить в НАТО, заявив, что Украина должна двигаться тем путем, который выбрала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время брифинга в Мариинском дворце после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Не все, к сожалению, зависит от Украины: желание Украины относительно Евросоюза, по укреплению своих границ, относительно будущего альянса, относительно наших амбиций и тому подобное. Мы бы хотели членства в НАТО, и это было бы обеспечение нашей территориальной целостности. Также это закреплено и в Конституции Украины", - отметил президент.

Зеленский заявил, что в этой ситуации поддерживает заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Что касается того, правильно ли мы все поняли господина Пристайко или неправильно. В том, что он сказал, надо обратить внимание на некоторые детали. Сегодня многие журналисты и многие лидеры... намекают Украине, что можно не рисковать и не поднимать постоянно вопрос относительно будущего членства в Альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает... Но все равно это решение зависит от нас", - подчеркнул он.

"От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью", - подчеркнул Зеленский.

По мнению президента вопрос заключается в том, сколько Украина должна идти по пути вступления в НАТО, "с кем она будет идти, кто будет ее друзьями, партнерами, будет поддерживать нашу страну на этом пути".

"Поэтому, я считаю, что мы должны двигаться тем путем, который мы выбрали. На этом пути самое главное, чтобы была наша армия была мощной, а куда этот путь приведет и когда - посмотрим", - подчеркнул он.

Заявление Пристайко о невступлении в НАТО

Как сообщал УНИАН, в интервью BBC на вопрос о том, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ответил: "Мы могли бы".

"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть. Когда я говорю это, мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - добавил он.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы может отказаться от движения в НАТО, вырванные из контекста.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров считает, что посол Пристайко должен объяснить свои слова о возможности отказа Украины от намерения вступить в НАТО.

Украина и НАТО: что требует Россия

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

18 января 2022 года НАТО передало РФ свои письменные предложения, в которых речь шла о выводе войск из Украины и право Киева самостоятельно решать вопрос вступления в Альянс.