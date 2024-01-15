Руководитель Офиса президента Украины принял участие во встрече советников по национальной безопасности.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для Китая важно присоединиться к переговорам по мирному соглашению, которое положит конец войне между Россией и Украиной. Об этом Ермак сказал в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, где он принимает участие во встрече более восьмидесяти советников по вопросам национальной безопасности, сообщает бельгийское издание HLN.

СМИ отмечает, что на этой неделе в Давосе также находятся президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Китая Ли Цян. Сам Зеленский с понедельника будет находиться в Швейцарии, сообщили в его пресс-службе.

"Украина стремится заручиться надежной поддержкой своих союзников, поскольку приближается вторая годовщина российского вторжения", - пишет издание.

Форум в Давосе - последние новости

Во время ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе были подняты вопросы Украины. В частности, на мероприятии выступили 16-летний мальчик из Бучи, у которого на глазах убили отца, и изнасилованная медсестра из Киевской области. Жертвы российской агрессии требуют от мирового сообщества справедливого наказания для тех, кто непосредственно совершал преступления против мирных жителей, а также тех, кто давал преступные приказы, включая высшее российское руководство.

Также УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в Давосе проведет важную встречу для финансовой поддержки Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: