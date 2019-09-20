Зеленский назначил Евдокимова председателем Службы внешней разведки

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова председателем Службы внешней разведки. Соответствующий указ № 710/2019 от 20 сентября опубликован на сайте главы государства. Читайте также"А кто вы такая?": "слуга народа" Тищенко нахамил журналистке за вопрос (видео) "Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе. Предыдущим указом № 709/2019 Евдокимов был освобожден от должности заместителя председателя СВР.

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