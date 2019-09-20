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Зеленский назначил Евдокимова председателем Службы внешней разведки

11:47, 20 сентября 2019
Политика
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Предыдущим указом № 709/2019 Евдокимова был уволен с должности заместителя председателя СВР / president.gov.ua

Соответствующий указ № 710/2019 от 20 сентября опубликован на сайте главы государства.

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"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Предыдущим указом № 709/2019 Евдокимов был освобожден от должности заместителя председателя СВР.

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Теги: #Евдокимов