Зеленский назначил Евдокимова председателем Службы внешней разведки
11:47, 20 сентября 2019Политика
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Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Предыдущим указом № 709/2019 Евдокимова был уволен с должности заместителя председателя СВР / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова председателем Службы внешней разведки.
Соответствующий указ № 710/2019 от 20 сентября опубликован на сайте главы государства.
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"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.
Предыдущим указом № 709/2019 Евдокимов был освобожден от должности заместителя председателя СВР.
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