Глава ОП отмечает, что было бы правильно, чтобы второй саммит состоялся в одной из стран Глобального Юга.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о желании, чтобы второй саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга. Об этом он сказал на Форуме "Украина 2024. Независимость".

"Мы хотим и это было бы правильно, чтобы второй саммит состоялся, это было бы знаково, в одной из стран Глобального Юга", - подчеркнул он.

При этом Ермак добавил, что на сегодня еще не определено место его проведения.

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"Сказать, что сегодня определено это место? Нет, потому что важно именно содержание и главное условие - это готовность совместного плана, над которым мы работаем", - отметил глава ОП.

Он сообщил, что этот план в течение недолгого времени будет готов. Ермак отмечает, что не нужно сосредотачиваться на том, что Россия может не согласиться на реализацию этого совместного плана.

"Что делает страна - террорист и страна-агрессор, мы все видим. Надо делать все то, чтобы большинство стран мира были с нами, то есть поддержали этот совместный план", - подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента напомнил, что первый саммит показал количество стран - более 100, которые поддерживают именно формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

"А это основа для общего плана", - добавил он.

Ермак рассказал, как была выбрана страна для проведения первого саммита мира.

"Именно во время личной встречи президент договорился с президентом Швейцарии о проведении первого саммита. На всех этапах мы чувствовали яростное сопротивление со стороны России. Они звонили лидерам, они угрожали. И это происходило перед каждой встречей советников и, особенно, это происходило перед первым инаугурационным саммитом", - рассказал он.

Второй саммит мира - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что план для второго саммита мира должны подготовить уже к ноябрю.

Он отмечал, что сначала будет первая встреча на уровне советников безопасности по выводам Саммита мира по энергетической безопасности.

Он сказал, что в августе будет встреча в Турции по свободному мореплаванию. И это будет вопрос продовольственной безопасности. Он добавил, что на этой встрече тоже будет подготовлен соответствующий план.

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