Президент Украины поблагодарил действующего главу Белого дома за "консолидацию международного сообщества".

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 января, пообщался с действующим главой Белого дома Джо Байденом. Об этом он сообщил в Telegram.

В частности, Зеленский обсудил с Байденом детали нового санкционного пакета США в отношении российской энергетики, "которая помогает Путину финансировать войну".

"Очень важно, что теперь Америка ударила по теневому танкерному флоту России и по таким компаниям, как "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", которые аккумулируют деньги лично для Путина. Он должен чувствовать цену своей войны, теряя из своих кошельков. Благодарен Америке, обеим партиям, обеим палатам Конгресса, которые поддерживают вполне справедливое давление на Россию за неспровоцированную и преступную агрессию", - подчеркнул президент Украины.

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Он также поблагодарил президента США за поддержку Украины, ее независимости и за "консолидацию международного сообщества":

"Вместе мы создали глобальную коалицию защитников свободы и принципов международного мира и безопасности. ... Обязательно выстоим и достигнем устойчивого мира для наших людей и страны".

Новые санкции США против России

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 января, США ввели масштабные санкции против России. Ограничения охватывают более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ.

В частности, под новые санкции США попали российские нефтяные, газодобывающие, буровые и страховые компании, а также их руководство. В перечне оказались нефтяные гиганты "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз".

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