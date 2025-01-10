Президент также рассказал о 8 коалициях возможностей, которые поддерживают 34 страны.

Украина получит дополнительные пакеты поддержки на сумму 2 миллиарда долларов по итогам встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась в четверг, 9 января.

Такое заявление сделал в комментарии телеканалу "Мы-Украина" президент Владимир Зеленский. Он также рассказал о "8 коалициях возможностей".

"Это уже на бумаге. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции. Чтобы было понятно, что это – это коалиция ПВО, ПРО, IT-коалиция, разминирование, морская коалиция, небо, артиллерия и т.д.", – сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что все это усиливает Украину.

Заседание в формате "Рамштайн": другие новости

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна выделила военную помощь Украине на 440 миллионов канадских долларов (более $305 млн). Общая стоимость военной помощи со стороны Канады с начала полномасштабного вторжения РФ достигла 4,5 млрд канадских долларов (около 2,9 млрд долларов США).

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус по итогам заседания сообщил, что Берлин в кратчайшие сроки передаст Украине дополнительные управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T. По его словам, ракеты изначально предназначались для Бундесвера, но их непосредственно с производства перенаправят Украине.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи от США – последнего, выделяемого администрацией президента Байдена. Его сумма составит 500 млн долларов.

Туда войдут, в частности, ракеты противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля", вспомогательное оборудование для F-16 и тому подобное.

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