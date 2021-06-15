Журналисты спросили Зеленского, почему американцев должен волновать конфликт в его стране, в тысячах миль от границ США.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами CBS News в неформальной обстановке – за завтраком в квартире своих родителей.

Как сообщает телеканал, журналистку Холли Вильямс угощали салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и бренди – «с президентом Владимиром Зеленским и его пожилыми родителями на крохотной советской кухне». На фото с завтрака можно видеть и главу ОП Андрея Ермака.

Журналисты спросили Зеленского, почему американцев должен волновать конфликт в его стране, в тысячах миль от границ США. Президент ответил, что «завтра это может прийти в их дома».

Как отмечается в материале, Зеленский взрослел в советскую эпоху, в русскоговорящей семье. Часть его ранних лет прошла в монгольском городе Эрденет, куда отправили на работу его отца, преподавателя.

Как и многие украинцы, Зеленский убежден, что Путин имеет неоимперские амбиции, и хочет добиться контроля Росси над ее соседями.

«Они не хотят отпускать нас», - заявил он журналистам.

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В ходе завтрака Зеленский рассказал, что его родители всегда беспокоились за него с момента его избрания на должность президента.

Родители Зеленского признались журналисту, что предпочли бы для него карьеру юмориста, а не политика.

Накануне Зеленский дал интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. В частности, высказал мнение, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне против Украины, поскольку украинцы «пойдут до конца».

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Автор: Дмитрий Захаров