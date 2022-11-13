Его обращение ожидается во вторник, 15 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября в Индонезии.

"Уже очень активно готовимся к очень важной неделе для Украины. Дипломатической неделе. Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии. Наша позиция будет представлена очень содержательно", – сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Он сообщил, что примет участие в онлайн-формате, будут транслировать его обращения.

Видео дня

"Мы дадим публичные ответы на многие вопросы, которые звучат сейчас. Публичные ответы, чтобы их услышали все наши люди, партнеры. Каждый и каждая, кто нас поддерживает. Уже во вторник мое обращение", – добавил президент.

Саммит "Большой двадцатки" в Индонезии

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября в Индонезии. Президент Джоко Видодо еще весной пригласил на саммит лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

3 ноября Джоко Видодо провел телефонный разговор с президентом Украины. Он касался, в том числе саммита. Позже украинский президент сообщил, что не будет участвовать в саммите, если там будет присутствовать Путин.

В то же время стало известно, что вместо Путина Россия направит министра иностранных дел Сергея Лаврова. Отказ российского диктатора от участия в мероприятии СМИ объясняли тем, что он боится конфронтации с мировыми лидерами, которые осуждают российскую агрессию против Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что намерен "бросить вызов" российскому президенту на саммите G20 в Индонезии.

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