В четверг, 3 ноября, состоялся телефонный разговор президента Индонезии Видодо с президентом Украины Зеленским.

Индонезия заявила, что лидеры 17 государств подтвердили свое участие в саммите G20, который пройдет 15-16 ноября.

Как сообщает Bloomberg, Теуку Файзасия, официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии, которая в этом году принимает саммит, отказался называть эти страны из соображений безопасности.

Ожидается, что президент страны Джоко Видодо может сделать соответствующее объявление ближе к дате проведения саммита.

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Индонезия впервые председательствует в G20 и настаивает на присутствии всех стран. Ранее Джоко Видодо сообщил, что позвонит лидерам трех стран, которые еще не подтвердили свое участие, чтобы подтвердить их решение.

В четверг, 3 ноября, состоялся телефонный разговор Видодо с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Обсудили с Президентом Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия зерновой инициативы. Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту G20", – сообщил Зеленский в Telegram.

Саммит G20 на Бали – ключевые новости

Встреча в формате "Группы двадцати" (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия, ЕС) пройдет на Бали 15-16 ноября.

Президент Индонезии Джоко Видодо еще весной пригласил на саммит Зеленского и Путина. 11 октября страна подтвердила, что лидеры примут участие в саммите G20 на Бали. В то же время в Офисе президента Украины опровергли информацию о принятии окончательного решения. Зеленский еще размышляет над визитом на Бали.

У Путина в начале сентября сообщали, что рассматриваются разные форматы участия президента.

В начале октября стартовал саммит премьеров.

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