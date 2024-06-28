Перезагрузка БЭБ является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), работу которого раскритиковали народные депутаты. Он предусматривает обязательную переаттестацию всех сотрудников органа.

В карточке закона №10439 отмечается, что документ подготовлен в рамках обязательств, которые взяла на себя Украина перед Международным валютным фондом от 24 марта 2024 года.

Закон признает функции и полномочия БЭБ, а также предусматривает смену руководства и переаттестацию всех работников бюро. Выбирать главу БЭБ будет комиссия из шести членов, трое из которых назначены международниками, еще трое - Кабмином.

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После этого будет сформирована комиссия для переаттестации работников. Она будет состоять из 12 членов, шестеро из которых - назначены директором, еще шестеро - по представлению международных экспертов.

Сформировать соответствующую комиссию нужно за два месяца, а в течение 1,5 года должны назначить директора и переаттестовать весь персонал.

Кроме того, документ обязывает пройти психофизиологический опрос с применением полиграфа перед назначением человека на должность в ведомство.

Последние заявления Зеленского

Как писал УНИАН, недавно глава государства сделал заявление о переговорах с РФ и пообещал план окончания войны. Он отметил, что Украина будет решать, когда начнутся переговоры со страной-агрессором.

"Конечно, Украина будет решать. Но, если бы все зависело только от Украины, никакой войны не было бы. К сожалению, оккупант - Россия, и Путин захотел войны. И пока что, он не хочет ее заканчивать", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Зеленский заявил, что Украина ожидает, в частности, решения по усилению роли альянса в координации помощи по безопасности.

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