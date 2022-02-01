Указ предусматривает рост денежного обеспечения военных, увеличение численности Вооруженных сил и создание дополнительных 20 бригад ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Верховной Раде во время открытия седьмой сессии.

"Этим указом предусмотрено увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат, переход Украины к принципам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей, систему карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание 20 дополнительных бригад Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Зеленский.

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Также президент подчеркнул, что этот указ - это старт перехода Украины на профессиональную армию.

"Этот указ не потому, что скоро война. Это я говорю для всех. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир, мир в Украине", - сказал Зеленский.

После этих слов глава государства подписал этот указ в присутствии народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке пакета законопроектов, которые необходимо принять для усиления обороноспособности Украины. Он выразил надежду, что с парламентскими фракциями и группами будет плодотворное сотрудничество в решении вопросов по усилению обороноспособности Украины.

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