Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Верховной Раде во время открытия седьмой сессии.
"Этим указом предусмотрено увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат, переход Украины к принципам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей, систему карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание 20 дополнительных бригад Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Зеленский.
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Также президент подчеркнул, что этот указ - это старт перехода Украины на профессиональную армию.
"Этот указ не потому, что скоро война. Это я говорю для всех. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир, мир в Украине", - сказал Зеленский.
После этих слов глава государства подписал этот указ в присутствии народных депутатов.
Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке пакета законопроектов, которые необходимо принять для усиления обороноспособности Украины. Он выразил надежду, что с парламентскими фракциями и группами будет плодотворное сотрудничество в решении вопросов по усилению обороноспособности Украины.