Министр говорит о необходимости ратификации соглашения с Объединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, которое касается развития украинского флота.

Минобороны готовит пакет законопроектов, которые необходимо принять для усиление обороноспособности Украины.

Об этом сообщил в комментарии журналистам министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил: "Мы сейчас готовим пакет возможных потребностей насущных и будем обсуждать сначала с премьер-министром и министром финансов, если это будет касаться возможных дополнительных финансовых потребностей".

Он выразил надежду, что с парламентскими фракциями и группами будет плодотворное сотрудничество в решении вопросов по усилению обороноспособности Украины.

Резников сообщил, что вчера правительство одобрило и направило на ратификацию парламента соглашение между правительствами Украины и Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое касается развития украинского флота.

"Ратификация этого соглашения раскрывает нам возможность и дальше заключать соответствующие контракты", - отметил Резников.

Он выразил надежду, что парламент поддержит ее ратификацию.

Министр также подчеркнул: "У меня сегодня есть серьезное оптимистическое понимание, что с парламентом мы очень плодотворно поработаем".

Читайте такжеРезников призвал каждого украинца подумать, как он будет отражать возможную агрессию РоссиюНапомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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