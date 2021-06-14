Лидеры стран призвали Россию отвести войска от границы Украины.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) за поддержку независимости и суверенитета Украины.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Они призвали Россию действовать в соответствии со своими международными обязательствами, отвести войска и вооружение от восточной границы Украины, а также уменьшить их концентрацию в оккупированном Крыму.

Читайте такжеНазваны сроки встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне"Мы твердо остаемся на позиции, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", – говорится в коммюнике.

Лидеры G7 поддержали Нормандский переговорный процесс.

Также они призвали Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, снова взять на себя обязательства по прекращению огня.

"Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым - это Украина", - сказал Зеленский.

Встреча "Большой семерки"

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали Российскую Федерацию отвести войска от восточных границ Украины.

Они обратились в Россию через применение химического оружия и кибератак.

Также лидеры выступили за привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета "Международных авиалиний Украины".

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Автор: Людмила Жерновская